Al CES 2026 debutta Baby FuFu, il robot che porta la gentilezza nella vita di neonati e genitori

Tra le tecnologie più interessanti viste al CES 2026 di Las Vegas, fatto di intelligenze artificiali sempre più complesse e macchine capaci di svolgere compiti avanzati, una proposta in particolare ha saputo attirare l’attenzione. Si tratta di Baby FuFu, un robot compatto, portatile, progettato per rinfrescare neonati e bambini piccoli durante le giornate più calde, trasformando un’esigenza concreta in un oggetto tecnologico discreto e sorprendentemente intuitivo.

L’idea non arriva da un laboratorio astratto, ma da un’osservazione molto pratica. Yukai Engineering, l’azienda giapponese che firma il progetto, aveva già lanciato in passato un robot curioso chiamato Nékojita FuFu, nato per raffreddare bevande calde soffiando aria sulla superficie. Un prodotto diventato virale per il suo design giocoso. Col tempo, però, i progettisti si sono accorti che i bambini erano irresistibilmente attratti da quel piccolo robot. Lo hanno infatti utilizzato spontaneamente per rinfrescarsi il viso o asciugare i capelli dopo il bagno. Da quell’uso non previsto è nata l’idea di ripensare il concetto, adattandolo a un pubblico molto più delicato.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Baby FuFu rappresenta quindi l’evoluzione naturale di quel primo esperimento. È più grande, più robusto e soprattutto riprogettato con criteri di sicurezza rigorosi. Il flusso d’aria viene aspirato dalla base e indirizzato verso l’esterno senza esporre parti meccaniche, eliminando qualsiasi rischio per le mani curiose dei più piccoli. Ogni dettaglio è stato pensato per rendere il robot adatto a un utilizzo quotidiano in presenza di neonati.

Sicurezza, portabilità e comfort: il robot che accompagna le famiglie

La caratteristica più rilevante di Baby FuFu è la sua attenzione alla sicurezza. Le ventole interne sono completamente schermate da una struttura protettiva che impedisce il contatto diretto, anche se il robot viene afferrato o maneggiato in modo improprio. Il design è studiato per la massima portabilità. Mani e piedi sagomati consentono di agganciare facilmente Baby FuFu al maniglione di un passeggino. Il flusso d’aria può essere orientato con precisione, così da dirigere la brezza verso il volto del bambino oppure diffonderla in modo più ampio durante il riposo. Sono disponibili tre livelli di intensità, pensati per adattarsi a condizioni climatiche diverse senza risultare invasivi.

Secondo il CEO Shunsuke Aoki, lo sviluppo di questo robot è stato guidato quasi interamente dai feedback dei genitori. Negli ultimi anni, le estati sempre più afose hanno reso evidente la necessità di soluzioni pratiche per proteggere i bambini dal caldo eccessivo, riducendo il rischio di colpi di calore. Baby FuFu non promette miracoli, ma offre un supporto concreto, combinando comfort e leggerezza in un oggetto che riesce anche a intrattenere.

Il robot sarà disponibile a partire dalla metà del 2026, con un prezzo stimato tra i 50 e i 60 dollari. Una cifra accessibile per un prodotto che non punta a stupire con la tecnologia, ma a risolvere un problema reale.