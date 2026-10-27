Acura NSX Roadster di Tony Stark all’asta: è una NSX del 1991

Chi ricorda il finale di The Avengers, il kolossal Marvel uscito nel 2012, avrà forse ancora davanti agli occhi la scena in cui Tony Stark lascia da parte la sua Audi R8 per salire su una fiammante Acura NSX Roadster. Ebbene, proprio quell’auto di scena è stata messa all’asta e l’intero ricavato andrà in beneficenza. Per i collezionisti si tratta di un’occasione rara per portarsi a casa un frammento di storia dei supereroi, ma anche per scoprire cosa si nasconde davvero sotto quella carrozzeria da supercar. Perché la vettura, a dispetto delle apparenze, è parecchio più vecchia di quanto sembri.

A prima vista sembra una versione scoperta della NSX più recente. In realtà questo esemplare unico è nato dalla matita dell’Acura Advanced Design Studio di Los Angeles ed è stato poi realizzato materialmente da Trans FX, in California. Terminate le riprese, la casa giapponese lo ha conservato con cura e lo ha anche esposto durante le celebrazioni per il 35° anniversario della NSX.

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Una carrozzeria moderna sopra una NSX del 1991

I fari puramente decorativi e le prese d’aria completamente chiuse potrebbero far pensare a un prototipo statico, buono solo per le foto. Eppure per comparire nel film la macchina doveva funzionare davvero. Il problema era che, al momento delle riprese, la NSX di seconda generazione sarebbe arrivata in produzione solo quattro anni dopo. Acura ha quindi scelto un’altra strada e ha usato come base una classica NSX del 1991, sacrificata per trasformarsi nel mezzo scintillante del personaggio interpretato da Robert Downey Jr.

L’ispirazione arriva dalla NSX Concept del 2011 e la carrozzeria è stata costruita a mano, su misura, in resina e fibra di vetro. Va ricordato che il design definitivo di serie è stato svelato soltanto nel 2015 e che, anche allora, la seconda generazione non è mai stata proposta in versione roadster. Un dettaglio che rende l’auto all’asta un pezzo davvero irripetibile.

La vernice è un rosso Hot Rod che richiama l’armatura di Iron Man. I cerchi in lega sono nuovi, da 18 pollici all’anteriore e da 20 al posteriore, abbinati a un assetto ribassato. Il tetto non c’è e il parabrezza proviene nientemeno che da una Chrysler PT Cruiser. Al posto dei proiettori anteriori ci sono finiture argentate, mentre i fanali posteriori a LED che attraversano tutta la coda si accendono tramite un interruttore. Tra le chicche spicca anche la targa newyorkese “STARK 33”, la stessa vista nel film.

L’abitacolo a cielo aperto è forse ancora più curioso dell’esterno. Ci sono due sedili sportivi aftermarket e una plancia presa direttamente dalla NSX originale, il che spiega come mai le inquadrature si concentrassero quasi solo sulla parte esterna. Il tunnel centrale inclinato, i comandi fisici e l’assenza di schermi touch, a dire il vero, hanno comunque un fascino tutto loro.

Motore VTEC, cambio manuale e un’asta già vivace

Sotto il cofano motore non c’è il sistema ibrido del modello più recente ma il V6 VTEC aspirato da 3,0 litri della prima generazione. Il propulsore, privo di qualsiasi elettrificazione, è abbinato a un cambio manuale a cinque marce e scarica la potenza sull’asse posteriore.

Il contachilometri dell’auto donatrice segna 405.900 km, anche se la NSX è nota per la sua affidabilità. Il vero limite è un altro: trattandosi di un’auto di scena con una carrozzeria su misura definita fragile, non può circolare legalmente su strada. L’annuncio elenca anche i difetti noti, cioè alcuni micrograffi su paraurti, montanti anteriori e portiere, qualche crepa nella vernice dei montanti posteriori e segni di usura nell’abitacolo.

La roadster di Tony Stark è in vendita sulla piattaforma Cars & Bids. A soli due giorni dall’apertura dell’asta, che dura sette giorni in tutto, l’offerta più alta aveva già raggiunto circa 90.000 euro, un segnale che lascia pensare a un superamento piuttosto agevole della soglia delle sei cifre.

Fonte: TecnoAndroid