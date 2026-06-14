WindTre, nuove offerte 5G online da 7,99 euro con 200 Giga

Chi sta cercando una nuova SIM a basso prezzo trova adesso, nel listino online di WindTre, due novità pensate per chi attiva un numero da zero. Si chiamano Promo 5G Online e Blue Unlimited 5G Online, partono da 7,99 euro al mese e si possono sottoscrivere comodamente dal sito ufficiale, senza passare dal negozio.

Da qualche giorno, infatti, i nuovi clienti di rete mobile che vogliono attivare un nuovo numero hanno a disposizione le versioni Promo 5G Online e Promo 5G EP Online, entrambe a 7,99 euro al mese con 200 Giga inclusi. In alternativa, per chi vuole stare più tranquillo lato traffico dati, ci sono Blue Unlimited 5G Online e Blue Unlimited 5G EP Online, con Giga illimitati a 9,99 euro al mese. Va detto che queste proposte hanno preso il posto delle precedenti Blue 5G Online e Blue Unlimited 5G Autopay, disponibili sul sito a partire dal 18 Maggio 2026. Al momento non risulta indicata alcuna data di scadenza, quindi restano valide fino a nuova comunicazione.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Cosa offrono le quattro proposte WindTre

Con Promo 5G Online e Promo 5G EP Online, a 7,99 euro al mese, sono inclusi minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga di traffico internet in 5G Full Speed. Le versioni Blue Unlimited 5G Online e Blue Unlimited 5G EP Online, a 9,99 euro al mese, aggiungono a tutto questo i Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps, che entrano in gioco una volta esauriti i 200 Giga in Full Speed.

La differenza tra le varie versioni sta nel metodo di pagamento. Con Promo 5G Online e Blue Unlimited 5G Online il rinnovo viene addebitato su credito residuo oppure tramite Ricarica Automatica, e in fase di attivazione bisogna scegliere “Ricarica manuale” o “PayPal”. Con le versioni EP, invece, scatta l’addebito tramite Easy Pay, ovvero pagamento automatico, selezionando “Carta di Credito o IBAN”. Su tutte e quattro non è previsto alcun costo di attivazione, né per la nuova SIM o eSIM. Chi sceglie credito residuo o Ricarica Automatica paga solo il primo mese anticipato, mentre con Easy Pay non c’è nessuna spesa iniziale.

Per l’identificazione, oltre alla classica video identificazione, da Dicembre 2024 si possono usare anche SPID e CIE. E dal 28 Marzo 2025 è possibile acquistare online anche una eSIM, che ha il vantaggio di essere attivabile subito, appena arriva l’email con il QR Code, senza attendere la consegna a domicilio.

Rete 5G, roaming e gestione dell’offerta

L’abilitazione alla rete 5G di WindTre è automatica, basta un dispositivo compatibile e trovarsi in zona coperta. Al momento la copertura è del 97% della popolazione in FDD DSS e dell’81% in 5G TDD. La velocità massima stimata indicata nei documenti contrattuali arriva a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, mentre la pagina dedicata al 5G riporta ancora fino a 1,6 Gbps. Da segnalare che dal 7 Giugno 2024 è stata spenta la frequenza 2100 MHz del 3G, riaccesa in 4G, con il 3G mantenuto sulla banda 900 MHz fino a una futura dismissione.

Sul fronte costi extra, gli SMS oltre soglia costano 29 centesimi l’uno, mentre per i dati scatta il pagamento di 1 Giga al giorno a 0,99 euro. Sempre incluso il piano New Basic, che da solo costerebbe 4 euro al mese ma non viene addebitato finché si mantiene un’offerta attiva. Ci sono poi VoLTE, Wi-Fi Calling, il servizio Ti Ho Cercato e la Segreteria Telefonica. Attenzione però: per le attivazioni dal 16 Marzo 2026 la continuità di Segreteria, RingMe e MMS non è garantita, dato che verranno progressivamente dismessi.

In roaming nell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina si usano minuti e SMS come in Italia, mentre per i Giga c’è un tetto mensile: 12 Giga con le Promo e 14,9 Giga con le Blue Unlimited. Superata la soglia, la tariffa per tutto il 2026 è di 0,1342 centesimi di euro per ogni MB. C’è anche una promo, valida fino al 14 Giugno 2026, che attivando un’offerta Easy Pay o Ricarica Automatica online da almeno 9,99 euro regala 25 Giga extra per 3 mesi da usare in UE.

In caso di mancato rinnovo su credito residuo entra in gioco la ricarica in ritardo: il traffico torna disponibile per 1 giorno a 0,99 euro, e se il credito resta insufficiente per altri 4 giorni a 1,99 euro, per un totale di 2,98 euro. Il servizio Ricarica Automatica, gestibile dall’app, prevede una versione a Soglia, erogata al raggiungimento di 3 euro di credito per un massimo di 2 volte al mese, e una a Tempo, mensile. Il valore complessivo non può superare i 40 euro al mese per SIM, e tutto ciò che resta fuori dall’offerta viene comunque scalato dal credito residuo.