Xbox Games Showcase 2026: due esclusive e tanti giochi anche su PS5

Esclusive Xbox protagoniste durante il Games Showcase 2026, ma con qualche sorpresa che farà piacere anche a chi gioca su altre console. Microsoft ha messo le carte sul tavolo presentando due titoli pensati esclusivamente per le sue macchine, mentre tutta una serie di altri giochi sbarcherà pure su PS5. Insomma, la casa di Redmond sembra aver ripreso in mano il discorso esclusive, ma senza chiudere del tutto le porte alla concorrenza.

Cosa ha mostrato Microsoft al Games Showcase 2026

L’evento ha riacceso un tema che da tempo tiene banco tra gli appassionati: la questione delle esclusive console Xbox. Per anni si è discusso parecchio di quanto Microsoft fosse disposta a tenere alcuni titoli legati alle proprie piattaforme, e quanto invece preferisse allargare il pubblico portando i giochi un po’ ovunque. Stavolta la risposta arriva chiara: due nuovi progetti restano ancorati al mondo Xbox, senza alcuna versione prevista per altre console.

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Vale la pena chiarire un punto che spesso genera confusione. Si parla di esclusive console, non di esclusive vere e proprie. La differenza non è banale. Significa che quei due titoli non usciranno su console rivali, ma nulla vieta che possano comparire su PC. È una formula che Microsoft adotta da tempo e che ormai fa parte del suo modo di muoversi sul mercato.

I giochi che arriveranno anche su PS5

Qui la faccenda si fa interessante per chi non possiede una macchina Xbox. Tra Gears e Clockwork, i nomi che hanno fatto più rumore durante la presentazione, la situazione non è quella che molti immaginavano. Non si tratta di esclusive temporali, ovvero di quei giochi che restano per un periodo limitato su una piattaforma prima di approdare anche altrove. Il quadro è diverso e merita qualche precisazione.

Microsoft ha confermato che diversi titoli mostrati durante lo showcase non resteranno confinati all’ecosistema Xbox. Arriveranno anche su PS5, ampliando così la platea di giocatori che potranno metterci le mani. È una scelta che conferma la direzione presa da Redmond negli ultimi anni, quella di trattare i propri giochi più come prodotti da distribuire il più possibile che come strumenti per spingere la vendita di una singola console.

Il ragionamento dietro questa strategia è abbastanza lineare. Portare i giochi su più piattaforme vuol dire raggiungere più persone, e quindi vendere di più. Le esclusive servono ancora a dare un’identità alla console e a convincere qualcuno a sceglierla, ma la tendenza generale resta quella di non rinchiudere tutto il catalogo dentro un solo recinto.

Per quanto riguarda i due titoli destinati a rimanere esclusive console Xbox, restano legati alle macchine di Microsoft e al PC, senza approdo previsto su console concorrenti. Gli altri giochi annunciati durante il Games Showcase 2026 troveranno invece spazio anche sulla piattaforma di Sony, in linea con la politica multipiattaforma che ormai contraddistingue le mosse di Redmond.