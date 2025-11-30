5G e 250GB: Lyca Mobile punta su semplicità e convenienza

Lyca Mobile propone un’offerta dedicata esclusivamente a chi effettua la portabilità del numero, con 250GB di traffico dati al costo di 11,99€ ogni 30 giorni. Il piano include minuti e SMS illimitati, oltre a 15,5GB utilizzabili in roaming all’interno dell’Unione Europea. L’attivazione è immediata dopo la registrazione e resta valida anche se la portabilità dovesse inizialmente essere rifiutata. In tal caso la promo viene mantenuta fino a 30 giorni sul numero temporaneo.

Per utilizzare il servizio è necessario disporre di una carta di credito o debito valida, poiché gli acquisti sul sito ufficiale possono essere completati solo tramite pagamento elettronico. La SIM risulta abilitata al VoLTE. Quindi le chiamate possono avvenire su rete 4G con una qualità più stabile, a condizione di utilizzare un dispositivo compatibile. Per navigare in 5G, allo stesso modo, servono uno smartphone abilitato e la copertura attiva della rete a cui Lyca Mobile si appoggia.

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Lyca: rinnovi automatici, condizioni di utilizzo chiare e una gestione semplice del servizio

L’offerta ha una durata di 30 giorni e prevede il rinnovo automatico alla scadenza, quindi è fondamentale che il credito residuo sia sufficiente per consentire sia l’attivazione iniziale sia i rinnovi successivi. In caso di credito insufficiente, il cliente dispone comunque di un periodo di 90 giorni per regolarizzare la propria posizione e mantenere attiva la promozione.

Lyca Mobile specifica che tale soluzione è destinata esclusivamente a un uso personale e non commerciale, secondo le regole indicate nella propria Fair Use Policy. L’operatore si riserva poi il diritto di modificare o ritirare il piano con un preavviso ritenuto adeguato. Per verificare lo stato dell’attivazione è possibile attendere il messaggio di conferma oppure digitare *137#.

La proposta si rivolge soprattutto a chi cerca molti dati, un prezzo contenuto e la possibilità di sfruttare la navigazione in 5G, mantenendo al tempo stesso condizioni contrattuali trasparenti e prive di costi imprevisti. Una soluzione competitiva nel mercato delle offerte portabilità, pensata per garantire una buona combinazione tra quantità di GB, copertura e facilità di gestione.