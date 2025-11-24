1Mobile lancia Speed 5G 150 Limited Edition: 150GB e primo mese a 5€

Nel mercato dei gestori virtuali, 1Mobile rafforza la propria presenza con Speed 5G 150 Limited Edition, una tariffa che punta su un equilibrio tra quantità di dati, semplicità e convenienza. La promozione è dedicata a chi porta il proprio numero nel gestore, senza limitazioni di provenienza: la portabilità è consentita da qualsiasi operatore, caratteristica che amplia notevolmente il pubblico interessato.

L’offerta mette sul piatto minuti illimitati, 50 SMS e 150GB in 5G ogni mese, sfruttando la rete Vodafone, nota per estensione e stabilità. La navigazione in 5G rappresenta il valore aggiunto principale, con prestazioni adatte a streaming in alta qualità, download rapidi e applicazioni che richiedono una connessione reattiva.

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Il prezzo è un altro punto centrale della proposta: 5€ per il primo mese, in versione promozionale, mentre dal secondo rinnovo si passa a 6,99€ al mese per sempre. Non sono previste rimodulazioni né aumenti nascosti. La scelta di mantenere un prezzo definitivo rispecchia la filosofia di trasparenza che 1Mobile ha adottato negli ultimi anni.

Attivazione digitale con SPID e SIM gratuita per chi porta il numero

La procedura di attivazione è completamente digitale e avviene tramite SPID, che consente un riconoscimento immediato dell’identità e riduce i tempi di attesa. È un approccio moderno, pensato per rendere più rapida la sottoscrizione anche da smartphone.

Per chi porta il proprio numero in 1Mobile, la SIM è gratuita. Chi preferisce invece attivare una nuova numerazione può farlo liberamente, pagando 5€ per la SIM, mantenendo comunque l’accesso alla stessa offerta. In entrambi i casi, l’attivazione è completamente gratuita, senza costi una tantum.

La presenza dei 150GB in 5G rende questo piano particolarmente appetibile per chi utilizza spesso lo smartphone per hotspot, streaming o lavoro da remoto. I minuti illimitati completano un pacchetto semplice, chiaro e costruito per soddisfare chi desidera un’offerta completa senza superare i 7€ mensili.

Con prezzo fisso, 150GB in 5G, SPID per l’attivazione e SIM spedita senza costi per chi effettua la portabilità, 1Mobile Speed 5G 150 Limited Edition si colloca tra le soluzioni più interessanti nel segmento dei gestori virtuali italiani.