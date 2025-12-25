1Mobile batte tutti con Speed 5G 150 Limited Edition tra promo e prezzo stabile

Non tutte le offerte nascono per durare, alcune vengono pensate per lasciare il segno. Speed 5G 150 Limited Edition è la proposta con cui 1Mobile prova a intercettare chi sta valutando un cambio operatore puntando su un mix ben calibrato tra incentivo iniziale e continuità nel tempo. Una formula che parte con un vantaggio immediato e poi si assesta su un canone chiaro e definito.

Una partenza più leggera, poi il prezzo si stabilizza

L’offerta prevede un primo mese in promo a 5 euro, pensato come invito concreto alla prova del servizio. Dal secondo mese in poi, il costo si allinea a 6,99 euro al mese per sempre, senza aumenti successivi o condizioni legate alla durata.

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All’interno del pacchetto sono inclusi 150 GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso tutti e 50 SMS. Una dotazione che mette al centro la navigazione e l’uso quotidiano delle applicazioni, mantenendo comunque le funzioni essenziali per chiamate e messaggi.

Portabilità al centro della strategia

Speed 5G 150 Limited Edition è riservata a chi sceglie di portare il proprio numero in 1Mobile. Non sono previste distinzioni in base all’operatore di provenienza, un aspetto che amplia notevolmente il pubblico potenziale e semplifica l’accesso all’offerta.

In caso di portabilità, la SIM è gratuita, mentre chi preferisce attivare un nuovo numero deve sostenere un costo di 5 euro per la SIM. In entrambe le situazioni, il costo di attivazione è gratuito, dettaglio che contribuisce a rendere più leggero l’ingresso nel servizio.

Attivazione digitale e rete Vodafone

L’attivazione dell’offerta è impostata su un percorso completamente digitale e può essere effettuata solo tramite SPID. Una scelta che riduce i tempi e semplifica la procedura, ma che richiede necessariamente il possesso dell’identità digitale.

Dal punto di vista infrastrutturale, 1Mobile si appoggia alla rete Vodafone, elemento che aggiunge un ulteriore livello di interesse per chi valuta copertura e affidabilità come fattori centrali nella scelta del gestore. La presenza del 5Gconsente di sfruttare velocità elevate nelle aree coperte, a patto di utilizzare un dispositivo compatibile.