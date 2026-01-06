OpenAI va oltre lo schermo con la voce

L’intelligenza artificiale potrebbe presto cambiare il modo in cui viene utilizzata ogni giorno. OpenAI sembra convinta che il futuro non passi più dagli schermi. Secondo un’inchiesta recente, l’azienda ha avviato una profonda riorganizzazione interna. L’obiettivo è accelerare lo sviluppo di tecnologie basate sulla voce. I modelli audio attuali sono considerati meno efficienti di quelli testuali. Questo limite ha inciso sulle abitudini degli utenti. La maggioranza continua infatti a preferire la chat scritta. OpenAI intende colmare questo divario in tempi rapidi.

Diversi team di ricerca e ingegneria sono stati riuniti sotto un’unica iniziativa. Il focus è rendere l’interazione vocale più naturale e veloce. La voce viene vista come un’interfaccia continua e meno invasiva. Parlare richiede meno attenzione rispetto alla lettura di uno schermo. Questa caratteristica potrebbe cambiare il rapporto quotidiano con la tecnologia. L’azienda starebbe lavorando a un nuovo modello linguistico audio. Il debutto sarebbe previsto nel primo trimestre del 2026. Questo modello rappresenterebbe una fase intermedia. Il vero obiettivo è un prodotto fisico progettato attorno alla voce. Non si tratterebbe di una semplice estensione di ChatGPT. L’idea è costruire un mondo nativo vocale. Il display, se presente, non sarebbe centrale.

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Il dispositivo senza schermo di OpenAI per sfidare gli altri

Le indiscrezioni parlano di diversi formati allo studio. Tra questi emergono altoparlanti intelligenti e dispositivi indossabili. Si citano anche occhiali smart e strumenti ancora più discreti. In ogni ipotesi la voce resta il fulcro dell’esperienza. Il primo dispositivo potrebbe arrivare nel 2027. Al momento non sono noti dettagli su design e funzioni. La strategia si inserisce in un contesto molto competitivo. Google, Meta e Amazon investono da anni sugli assistenti vocali. Meta ha rilanciato puntando sugli occhiali intelligenti. L’obiettivo comune è rendere l’AI più accessibile e costante.

I primi assistenti vocali hanno però mostrato limiti evidenti. Alexa e Google Assistant non sono diventati strumenti centrali. Le interazioni risultavano rigide e poco contestuali. I nuovi modelli linguistici promettono un salto di qualità. Le conversazioni potrebbero diventare più fluide e personalizzate. Questo scenario apre anche interrogativi delicati. La gestione dei dati vocali solleva temi di privacy. Esiste inoltre il rischio di una nuova dipendenza tecnologica. Sam Altman ha più volte criticato il dominio degli schermi. Secondo lui non rappresentano il punto finale dell’evoluzione digitale. Anche alcuni designer condividono questa visione. Jony Ive ha suggerito un possibile beneficio sul piano comportamentale. Dispositivi vocali potrebbero ridurre l’uso compulsivo della tecnologia. Al momento mancano però conferme scientifiche.