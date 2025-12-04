WhatsApp chat: in test la condivisione della cronologia recente per i nuovi membri dei gruppi

Nelle ultime versioni beta, tra cui WhatsApp beta per Android 2.25.36.11, è stata individuata una funzione che potrebbe rendere più fluido l’ingresso nei gruppi: la recent history sharing. L’obiettivo è semplice: permettere ai nuovi membri di visualizzare automaticamente i messaggi scambiati nelle ore precedenti al loro arrivo, così da inserirsi subito nelle discussioni in corso senza perdere il contesto.

Secondo le informazioni pubblicate da WABetaInfo, l’attivazione dipende dagli amministratori del gruppo. Se l’opzione viene abilitata all’interno delle impostazioni dei permessi, chiunque entri — sia tramite aggiunta manuale sia tramite link di invito — potrà leggere la cronologia recente non appena accede alla chat. Tutto avviene in modo automatico e non richiede alcuna azione da parte del nuovo partecipante.

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Attualmente la finestra copre le ultime 24 ore, ma WhatsApp starebbe valutando la possibilità di introdurre un limite massimo di 1.000 messaggi per le chat più attive. La durata definitiva potrebbe comunque cambiare prima del rilascio globale.

Come funziona la condivisione della cronologia senza violare la crittografia

Per quanto concerne la sicurezza, la piattaforma mantiene la protezione tramite crittografia end-to-end, fondamentale per impedire l’accesso ai messaggi da parte di terzi. WhatsApp non può semplicemente rendere visibili i contenuti già presenti nel gruppo: serve un’operazione aggiuntiva. Quando un nuovo membro entra, l’app seleziona in automatico un partecipante già presente per re-crittografare i messaggi recenti e inviarli al nuovo arrivato. Durante il processo viene generata una nuova chiave di crittografia del gruppo.

Questo meccanismo consente di preservare la privacy e allo stesso tempo di evitare rallentamenti o interruzioni nella conversazione degli altri partecipanti. È importante sottolineare che la funzione riguarda esclusivamente i messaggi inviati nell’intervallo definito: non esiste alcun recupero retroattivo della cronologia precedente.

WhatsApp conferma inoltre che la condivisione sarà disponibile anche per chi entra molto tempo dopo la creazione del gruppo, garantendo così un livello uniforme di accesso alle informazioni recenti per tutti i membri.