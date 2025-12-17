Samsung celebra Milano Cortina 2026 con una collezione esclusiva Galaxy

In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Samsung ha annunciato una collezione speciale di accessori per la serie Galaxy. In qualità di partner olimpico e paralimpico globale, il brand sceglie ancora una volta di celebrare lo sport attraverso il design e l’innovazione. Presenta così cover dedicate a numerosi modelli della propria gamma, dai più recenti GalaxyS25 fino ai pieghevoli Z Flip7 e ZFold7, senza dimenticare la serie GalaxyA.

Le nuove cover Milano Cortina 2026 Edition si distinguono per uno stile riconoscibile ma non invasivo, capace di fondere l’identità visiva dei Giochi con le linee pulite dei dispositivi Samsung. Le mascotte ufficiali Tina e Milo, insieme allo stemma dell’evento, diventano elementi grafici integrati in un design trasparente che lascia intravedere il colore originale dello smartphone. Il risultato è un accessorio che non si limita a proteggere il dispositivo, ma ne valorizza l’estetica.

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Samsung Galaxy e spirito olimpico: energia, sostenibilità e promozioni

A completare la collezione dedicata a Milano Cortina 2026 arriva anche il Galaxy Wireless Battery Pack in edizione speciale. Si tratta di un accessorio pensato per chi vive giornate intense e ha bisogno di restare sempre connesso. Con una capacità di 10.000mAh, ricarica wireless, supporto alla ricarica rapida da 25W e due porte cablate, il power bank risponde alle esigenze pratiche degli utenti moderni. La scelta di materiali riciclati sottolinea poi l’attenzione di Samsung ai temi della sostenibilità, sempre più centrali anche nei grandi eventi sportivi internazionali.

Tale iniziativa fa parte di un percorso di collaborazione che lega Samsung al Movimento Olimpico dal 1988. Un rapporto costruito nel tempo e basato su valori condivisi come innovazione, inclusione e condivisione. La collezione Galaxy Milano Cortina 2026 Edition sarà disponibile entro la fine del 2025 nei Samsung Experience Store, sullo shop online ufficiale e presso i principali rivenditori autorizzati. A rendere l’offerta ancora più interessante, Samsung ha previsto una promozione dedicata. Fino al 28 dicembre 2025, acquistando uno degli smartphone Galaxy in promozione, sarà possibile ricevere in omaggio una cover ufficiale Milano Cortina 2026, previa registrazione tramite SamsungMembers.

In questo modo, Samsung non si limita a presentare nuovi accessori, ma costruisce un’esperienza che anticipa l’atmosfera olimpica e rafforza il legame emotivo tra tecnologia, sport e persone.