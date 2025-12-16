Aggiornamento Google Play, alcuni Pixel guardano già al 2026

Google ha iniziato con un nuovo Aggiornamento GooglePlay rilasciato sul canale stabile dei Pixel che porta la data di riferimento direttamente al 1° gennaio 2026. Un salto in avanti insolito, soprattutto considerando che avviene a distanza di poco più di un mese dall’aggiornamento precedente e che, in alcuni casi, sembra scavalcare le consuete tappe intermedie di novembre e dicembre 2025. L’update è arrivato insieme alla seconda parte del bollettino di sicurezza di dicembre e coinvolge i dispositivi Pixel aggiornati ad Android 16 QPR2 stabile.

Il pacchetto dell’Aggiornamento Google Play pesa circa 50MB e viene installato senza particolari difficoltà direttamente dalle impostazioni di sistema. Come spesso accade per questo tipo di aggiornamenti, Google non fornisce un changelog dettagliato, limitandosi a indicare generici miglioramenti in termini di stabilità e sicurezza. Nonostante l’assenza di dettagli tecnici, il cambio di data è importante perché conferma il ruolo sempre più centrale degli aggiornamenti di sistema Google Play, che permettono a Mountain View di intervenire su componenti chiave dell’ecosistema Android senza attendere i tradizionali aggiornamenti completi del sistema operativo.

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Aggiornamento Google Play, versioni diverse a seconda di canale e dispositivo

L’Aggiornamento Google Play non è identico per tutti i modelli né per tutti i canali di distribuzione. I Pixel iscritti al programma Android Canary con la build 2512, ad esempio, mostrano una situazione diversa rispetto al canale stabile. Anche il canale-Beta presenta una frammentazione evidente. In attesa dell’avvio del ciclo di sviluppo di Android 16 QPR3, i Pixel Beta continuano a basarsi sulla versione QPR2 rilasciata a novembre, con patch di sicurezza di ottobre.

In questo contesto, l’Aggiornamento Google Play mostra comportamenti differenti persino tra modelli simili. Su alcuni Pixel passa a gennaio 2025, su altri resta fermo a novembre 2025, nonostante il pacchetto scaricato sia lo stesso. Una situazione analoga è stata riscontrata anche sul canale stabile, dove Pixel 9 e Pixel Tablet, pur ricevendo l’aggiornamento da 50 MB, non vengono proiettati al 2026 ma rimangono a una data precedente.

Questa distribuzione non uniforme può sembrare confusa, ma riflette la complessità dell’infrastruttura di aggiornamento di Google, che tiene conto di vari fattori come versione del sistema, modello del dispositivo e canale di rilascio. Per l’utente finale, l’aspetto più importante resta la semplicità dell’installazione. L’Aggiornamento GooglePlay è scaricabile direttamente dalle impostazioni, richiede solo un riavvio e non comporta rischi particolari.