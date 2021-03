MacBook Air M1: I laptop di casa Apple tornano disponibili su Amazon

Non è una novità che, dopo la presentazione dei nuovi Mac di casa Apple, la corsa agli acquisti abbia portato i tempi di consegna a protrarsi nei mesi. E quando ogni speranza sembrava essere perduta, tutti coloro che stanno pensando di acquistare un MacBook Air M1 possono ritenersi davvero soddisfatti perché potranno farlo su Amazon.

MacBook Air M1 disponibili su Amazon in consegna istantanea

Notizia davvero fantastica, da poche ore i nuovi MacBook Air sono di nuovo disponibili all’acquisto direttamente su Amazon. Cosa ancora più interessante è che, ordinandoli subito, il cliente riceverà il suo acquisto prima di Natale.

Addirittura a seconda della città di residenza, sarà possibile ricevere il proprio MacBook Air M1 entro lunedì. Per i clienti Amazon Prime sembra possibile l’arrivo per domenica se ordinato subito.

Versione attualmente disponibile su Amazon

La versione attualmente disponibile all’acquisto su Amazon è l’Apple MacBook Air M1 13”, 8GB RAM e 256GB SSD nella colorazione argento.

Un acquisto davvero interessante se si pensa alle prestazioni che ha raggiunto questo MakBook Air grazie al nuovo chip Apple M1 completamente dedicato a renderli davvero performanti. Anche la longevità della batteria non è indifferente: ben 18 ore di autonomia. E per gli amanti del silenzio, nessuna ventola né rumore: solo Air.

Il nuovo MacBook Air non solo sarà un ottimo compagno di lavoro, ma anche di gioco e svago capace di accompagnare l’utente in ogni sua passione.

Altro aspetto importante è il prezzo: 1159 euro per un prodotto davvero performante che regalerà all’utente non poche soddisfazioni. Sempre sul sito di Amazon è possibile acquistare anche la AppleCare+ per MacBook Air al classico prezzo di 249 euro.

Solo Amazon sembra avere, in questo momento, scorte in pronta consegna. Essendo molto richiesto, tutti coloro che sono intenzionati all’acquisto di questo MacBook Air M1 dovrà farlo il prima possibile. Il rischio di sold out è davvero alto.

Per chi desidera approfittare di questa offerta ecco il link per l’acquisto.