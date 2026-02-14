Google Pixel 10a senza segreti, ecco le specifiche

Manca ormai poco più di una settimana all’arrivo ufficiale sul mercato mobile del nuovo smartphone di fascia media di casa Google, eppure continuano ad arrivare nuove informazioni di rilievo. Ci stiamo riferendo al prossimo Google Pixel 10a e in queste ore sono state confermate ulteriormente le sue specifiche tecniche grazie al noto sito web del settore WinFuture.de.

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Google Pixel 10a, confermate le specifiche tecniche a una settimana dal debutto

In queste ultime ore il noto sito web del settore WinFuture.de ha confermato gran parte delle specifiche tecniche del prossimo smartphone di punta del produttore tech Google. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Google Pixel 10a. Quest’ultimo dovrebbe essere annunciato ufficialmente dal colosso Big G tra circa una settimana, ma questo non ha impedito il diffondersi di nuove succulente informazioni.

Secondo quanto riportato sul sito, il prossimo device di casa Google sarà ancora più resistente, grazie alla presenza di un vetro protettivo Corning Gorilla Glass 7i. Quest’ultimo proteggerà il display, che sarà un pannello con tecnologia OLED con una diagonale pari a 6.3 pollici con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con una risoluzione pari a 2424 x 1080 pixel. Sul retro, il comparto fotografico sarà affidato a due sensori. Ci sarà un sensore fotografico principale da 48 MP con dual autofocus e con stabilizzazione ottica dell’immagine e ci sarà un secondo sensore ultra grandangolare da 13 MP. Anche la fotocamera anteriore per i selfie sarà da 13 MP.

Per quanto riguarda le prestazioni, il sito web ha confermato ancora una volta la presenza di uno dei processori di casa Google. Si tratta del soc Google Tensor G4 che sarà supportato da tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di memoria RAM LPDDR5X e 128 GB oppure 256 GB di storage interno UFS 3.1. Lato autonomia, a bordo ci sarà una batteria da 5100 mah con supporto alla ricarica rapida da 45W. A concludere la scheda tecnica, saranno presenti il WiFi 6e, il chip NFC, il supporto eSIM, il supporto dual SIM, il Bluetooth 6.0 e la certificazione di resistenza IP68.