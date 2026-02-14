Galaxy S26: arriva “per sbaglio” la data di presentazione?

Samsung non ha ancora detto nulla in via ufficiale, ma l’aria è già piena di certezze non dichiarate. L’evento Galaxy Unpacked dedicato ai nuovi Galaxy S26 continua a non avere una data effettiva. Eppure, il calendario sembra essersi deciso da solo. Mercoledì 25 febbraio è ormai più di un’ipotesi anche se nessuno l’ha confermata apertamente. Gli indizi, del resto, non si limitano alle classiche voci di corridoio o ai leak da insider. Questa volta è stata Samsung stessa a lasciare un’altra traccia. Tutto nasce da un post pubblicato dall’account X dell’azienda. Un contenuto apparentemente innocuo, pensato per promuovere un concorso legato al prossimo Galaxy Unpacked. Nessuna data, nessun riferimento esplicito all’appuntamento, nulla che faccia sobbalzare chi scorre distrattamente il feed. Ma basta un clic in più per cambiare prospettiva. Il link inserito nel post rimanda, infatti, ai termini e condizioni ufficiali del concorso, qui compare un riferimento temporale tutt’altro che vago. Si parla di un periodo valido “durante e dopo Galaxy Unpacked”, con un inizio fissato esattamente per mercoledì 25 febbraio.

Samsung si lascia sfuggire la data di lancio del nuovo Galaxy S26?

È l’ennesima conferma indiretta che si aggiunge a una lunga serie di segnali simili. A questo punto diventa difficile pensare a una coincidenza. Piuttosto, sembra la classica strategia di comunicazione fatta di piccoli dettagli disseminati che alimentano l’attesa senza rompere davvero il silenzio ufficiale.

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E l’attesa, in effetti, non riguarda solo i Galaxy S26. L’evento dovrebbe accendere i riflettori anche sui nuovi Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro. Pronti a rinnovare l’offerta audio del marchio. Ma soprattutto sarà il palcoscenico perfetto per parlare di intelligenza artificiale e di One UI 8.5, la nuova interfaccia Samsung basata su Android 16. Così, mentre Samsung continua a non pronunciare ufficialmente quella data, il quadro appare sempre più definito. Mercoledì 25 febbraio non è più soltanto un giorno possibile: sta diventando il momento in cui il sipario dovrebbe finalmente alzarsi sui prossimi protagonisti dell’ecosistema Galaxy.