Google Maps: arriva la nuova opzione con Gemini

Da quando Google ha lanciato Gemini, l’idea è stata sempre la stessa: portare il suo assistente AI ovunque nel suo ecosistema. A tal proposito, Google Maps non fa eccezione. Già nell’ottobre del 2024, l’azienda di Mountain View aveva introdotto una funzione pensata per dare spunti su cosa fare. Poi, a novembre 2025, l’arrivo di Gemini ha dato alla navigazione un vero salto di qualità, rendendo l’esperienza più interattiva e “viva”. Nel frattempo, il team di sviluppo ha continuato a lavorare su Ask Maps, una funzionalità di cui si parlava già da un po’ e che ora sembra finalmente pronta a uscire allo scoperto. Secondo l’insider AssembleDebug, che ha sbirciato dentro la versione 26.07.01.867227976 dell’app, tale funzione si presenta come un pulsante speciale che apre una finestra stile chatbot. L’idea è far parlare l’utente con l’assistente direttamente dentro Maps, chiedendo consigli o suggerimenti su itinerari, attività o esplorazioni.

Ask Maps arriva su Google Maps: ecco i dettagli emersi

Ask Maps promette di rendere più interattiva l’esperienza di navigazione. Ciò trasformando Mappe da semplice strumento a compagno di avventure quotidiane. Con Gemini alle spalle, ogni giro per la città o ogni escursione potrebbe diventare un piccolo viaggio guidato dall’intelligenza artificiale. Un dettaglio interessante riguarda il modo in cui l’azienda di Mountain View potrebbe gestire il lancio di tale funzione. Secondo alcune indiscrezioni sembra che Ask Maps, insieme alle future funzioni sperimentali, sarà accessibile solo a un numero limitato di utenti. Ciò attraverso un programma di anteprima. Nel codice dell’app è già comparso il messaggio che avverte quando i posti sono pieni. Dunque, il rilascio iniziale della funzione sarà graduale, e probabilmente i primi utenti italiani dovranno attendere ancora un po’ per accedervi. Per essere sicuri di accedere a tale novità appena sarà disponibile, al momento, non può fare altro che tenere l’app Maps aggiornata sul Google Play Store.