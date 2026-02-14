Lyca Mobile lancia Port in 999: 270 GB e tutto illimitato a 9,99 euro

Lyca Mobile rinnova la propria proposta per chi cambia operatore con l’offerta Port in 999, dedicata esclusivamente ai clienti che effettuano la portabilità del numero. Il piano include 270GB di traffico dati ogni 30 giorni, oltre a minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, al prezzo di 9,99€ al mese. Si tratta di una tariffa pensata per chi utilizza molto la connessione mobile e cerca un costo fisso e prevedibile nel tempo, senza sorprese o rimodulazioni improvvise.

Nel pacchetto sono compresi anche 15GB di traffico dati in roaming all’interno dell’Unione Europea, con estensione a Ucraina e Moldavia a partire dal 1° gennaio 2026. L’offerta si rinnova automaticamente e prevede attivazione gratuita, senza costi nascosti. In caso di credito insufficiente al momento del rinnovo, l’utente ha un periodo di tempo per recuperare l’offerta senza perdere il piano attivo.

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L’offerta Lyca per chi vuole tanti dati senza vincoli

Lyca punta anche su una configurazione semplice e veloce. È infatti possibile attivare la linea con eSIM in pochi minuti, senza bisogno di ricevere o inserire una SIM fisica. Basta scansionare il QR code e la linea diventa operativa, con la possibilità di gestire tutte le opzioni tramite l’area personale. La SIM supporta poi il servizio VoLTE sui dispositivi compatibili, permettendo di effettuare chiamate in 4G con una qualità audio superiore e tempi di connessione più rapidi.

Con Port in 999, Lyca Mobile continua a posizionarsi nel settore low cost, puntando su una combinazione di traffico dati elevato e prezzo contenuto. La tariffa è pensata per un utilizzo personale e non commerciale ed è soggetta alle consuete politiche di utilizzo corretto, soprattutto per quanto riguarda il roaming internazionale.

Uno dei punti di forza della promo è l’assenza di vincoli contrattuali. Si tratta infatti di una SIM ricaricabile senza abbonamento. Consente all’utente di mantenere il pieno controllo dei costi e di decidere liberamente se continuare a utilizzarla mese dopo mese. Anche la portabilità del numero è gratuita. Essa può essere richiesta da qualsiasi gestore, senza interruzioni del servizio.

LycaMobile, attiva in oltre 20 Paesi e con più di 15 milioni di clienti a livello globale, continua così a rafforzare la propria presenza nel mercato italiano.