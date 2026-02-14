Very e l’offerta winback: 300GB a 5,99 euro al mese

Very Mobile torna a contattare alcuni ex clienti con una nuova campagna winback via SMS. Dal 12 febbraio 2026 l’operatore ha infatti avviato una seconda ondata di messaggi promozionali dedicati a chi in passato aveva lasciato il consenso commerciale, proponendo l’offerta Very 5,99 con 300 Giga a 5,99 euro al mese.

Si tratta di una proposta operator attack che punta a convincere gli utenti a tornare in Very, con minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e un ampio pacchetto dati. L’offerta include infatti 300 Giga in 4G e 5G, con velocità fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload, senza costi extra per l’opzione 5G Full Speed.

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Come nelle precedenti iniziative, la promo è accessibile tramite un codice coupon inviato via SMS. Il messaggio invita a tornare in Very entro il 22 febbraio 2026, data indicata come scadenza per l’attivazione, salvo eventuali proroghe. Una particolarità di questa campagna è la possibilità di utilizzare il codice anche su un numero di un altro operatore, non necessariamente quello che ha ricevuto il messaggio.

Very punta sulla semplicità di attivazione con un prezzo bloccato

Tra i punti di forza dell’offerta Very 5,99 300 Giga c’è l’assenza di costi iniziali: attivazione e SIM, sia fisica che eSIM, sono gratuite. Il rinnovo avviene su credito residuo e, in caso di saldo insufficiente, viene sospeso fino alla successiva ricarica. È comunque possibile attivare la ricarica automatica per evitare interruzioni.

L’attivazione può essere completata online o nei negozi Very, inserendo il codice coupon ricevuto. Per l’identificazione, oltre alla videoidentificazione, è disponibile anche l’accesso tramite SPID o Carta d’identità elettronica, per una procedura più rapida.

Very Mobile, gestore semivirtuale del gruppo WindTre, utilizza la rete dell’operatore principale e offre copertura 4G e 5G nelle aree supportate. Con questa proposta winback, l’azienda continua così a puntare su prezzi bassi e grandi quantità di dati, mantenendo la promessa del costo “per sempre”, una caratteristica che finora ha contraddistinto tutte le sue promozioni.