Gli smartphone Ultra puntano su triple fotocamere da 100 MP

Nel panorama degli smartphone di fascia alta si sta delineando un curioso cambio di rotta. Da una parte, marchi come OPPO e Vivo sembrano pronti a spingere ancora sull’acceleratore dei numeri, preparando dispositivi Ultra con fotocamere da 200 MP. Dall’altra, però, emergono indiscrezioni che raccontano una storia diversa, quasi controcorrente. A farle circolare è Digital Chat Station, una delle voci più seguite quando si parla di anticipazioni tecnologiche. Secondo il leaker, alcuni produttori starebbero testando una configurazione decisamente particolare: tre sensori da 100 MP, destinati a fotocamera principale, teleobiettivo e ultra-grandangolare. Una scelta che, a prima vista, potrebbe sembrare un passo indietro rispetto ai 200 MP sempre più diffusi. Eppure, guardandola meglio, tale strategia apre scenari interessanti.

Smartphone Ultra: ecco la nuova prospettiva per le fotocamere

Finora la corsa alla risoluzione si è concentrata soprattutto sulla camera principale e, più recentemente, sul teleobiettivo. L’ultra-grandangolare, invece, è rimasta spesso ancorata ai 50 MP. Portarla a 100 MP significherebbe raddoppiare la quantità di dettaglio disponibile per tale tipo di scatti. Non è un dettaglio da poco, considerando quanto spesso venga utilizzata tale lente nella fotografia quotidiana. Certo, 100 MP sono inferiori agli attuali standard. Ma la qualità fotografica non vive solo di numeri. Un sensore da 100 MP potrebbe, infatti, adottare pixel individuali più grandi, capaci di catturare più luce. Ed è qui che il discorso si fa davvero interessante: più luce significa immagini più luminose, meno rumore digitale, migliore resa notturna. In pratica, una potenziale compensazione rispetto alla minore risoluzione. In condizioni reali, locali poco illuminati, scatti serali, interni, potrebbe persino rivelarsi una scelta più sensata.

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Resta il punto interrogativo più grande: chi adotterà davvero tali soluzioni per gli smartphone Ultra? Quando arriveranno nei negozi? Se i test si trasformeranno in prodotti concreti, si potrebbe assistere entro fine anno a flagship di questo tipo. Non resta che attendere dunque e scoprire come evolverà davvero il mercato.