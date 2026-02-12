Oppo Find X9 Ultra avvistato in una prima foto dal vivo

Continuano ad arrivare nuove importanti indiscrezioni sul prossimo smartphone di punta del colosso tech Oppo. Il modello a cui ci stiamo riferendo è il prossimo Oppo Find X9 Ultra. Di quest’ultimo avevamo già un’idea circa il suo design. Ora, però, è stata pubblicata in rete addirittura una prima foto dal vivo che lo ritrae.

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Oppo Find X9 Ultra, il nuovo top di gamma avvistato in una prima foto dal vivo

Il prossimo smartphone di punta del produttore tech Oppo è stato avvistato in queste ore in una prima foto dal vivo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Oppo Find X9 Ultra. Nella foto in questione è dunque possibile scorgere alcuni dettagli estetici di questo smartphone, il tutto nonostante sia presente una evidente cover che cerca di camuffarlo.

Da questa foto, quello che si riesce a capire è sicuramente il design del modulo fotografico posteriore. Già dalle immagini renders pubblicate nelle scorse settimane era emerso che sul retro sarebbe stato presente un modulo fotografico di forma circolare e ora ne abbiamo una ulteriore conferma.

Si tratta di un design decisamente differente rispetto a quello presente sugli altri smartphone di questa serie, come ad esempio Oppo Find X9 e Oppo Find X9s. Questo nuovo look segnala senz’altro una delle peculiarità del prossimo modello. L’azienda ha infatti deciso di stupire con Oppo Find X9 Ultra, dotandolo di un comparto fotografico all’avanguardia.

Le indiscrezioni emerse nelle scorse settimane ci hanno infatti rivelato dei dettagli davvero notevoli. Si parla della presenza di un sensore fotografico principale da ben 200 MP dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine, ovvero il sensore Sony LYT-901. Oltre a questo, si parla inoltre della presenza di ben due sensori periscopici con teleobiettivo, con zoom ottico pari a 3x (con sensore da 200 MP) e da 10x (con sensore da 50 MP). I rumors parlano inoltre della presenza di un sensore ultra grandangolare da 50 MP.