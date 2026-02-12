Galaxy S26 Ultra e il video rivelatore del suo design completo

Il debutto della serie Galaxy S26 è ormai imminente. Samsung dovrebbe presentare ufficialmente i nuovi modelli entro fine mese. Attesi Galaxy S26, S26+ e soprattutto S26 Ultra. Le indiscrezioni delle ultime settimane hanno delineato quasi tutta la scheda tecnica. Non sono attese rivoluzioni rispetto alla generazione precedente. L’azienda coreana sembra voler proseguire lungo il solco tracciato negli ultimi anni. Il linguaggio estetico resta coerente con quello già visto. I miglioramenti dovrebbero essere mirati e graduali. A riaccendere l’attenzione è ora un nuovo video trapelato online.

Il filmato mostra Galaxy S26 Ultra con una visuale completa a 360 gradi. Le immagini permettono di osservare ogni lato del dispositivo. Il modello appare nella colorazione Cobalt Violet. La finitura della cornice richiama il metallo spazzolato. L’effetto complessivo è elegante e sobrio. Spicca l’assenza degli anelli attorno alle fotocamere posteriori. Una scelta che potrebbe dividere gli utenti. Il comparto fotografico resta comunque protagonista sul retro. Il design appare solido e in continuità con il passato. Samsung sembra puntare su riconoscibilità e raffinatezza. Le linee sono pulite e prive di eccessi. Anche i dettagli contribuiscono a definire l’identità del prodotto.

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S Pen protagonista del Galaxy S26 Ultra e lancio atteso a fine mese

Nel video emerge anche un particolare dedicato alla S Pen. Il pennino appare leggermente estratto dal suo alloggiamento. Si nota un pulsante di scatto coordinato con la cornice laterale. Un dettaglio cromatico che rafforza l’attenzione ai particolari. La S Pen resta uno degli elementi distintivi della versione Ultra. Samsung continua a valorizzarla come strumento produttivo e creativo. Per il resto, le anticipazioni parlano di aggiornamenti contenuti. Le novità dovrebbero concentrarsi su prestazioni e ottimizzazioni. L’evento di presentazione sarebbe fissato per il 25 febbraio. Il lancio commerciale potrebbe avvenire nelle settimane successive. Probabilmente l’arrivo nei negozi è previsto entro metà marzo.

Molto dipenderà dai mercati di riferimento. L’interesse attorno al modello Ultra resta elevato. È tradizionalmente il punto di riferimento della gamma. Il video diffuso nelle ultime ore alimenta ulteriormente l’attesa. Mancano ormai pochi giorni alla conferma ufficiale. Solo allora si saprà quanto le indiscrezioni fossero accurate. Samsung si prepara così a rinnovare la sua proposta premium. La sfida nel segmento top di gamma è più accesa che mai.