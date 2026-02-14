Anthropic: in arrivo un nuovo round di finanziamenti?

Le indiscrezioni riguardo il mondo tech si susseguono a ritmo estenuante. Stavolta la protagonista è Anthropic, che secondo Bloomberg sarebbe nelle fasi finali di un round di finanziamenti da 20 miliardi di dollari. Non solo: la domanda sarebbe stata talmente elevata da costringere l’azienda a raddoppiare l’obiettivo iniziale, portando la valutazione complessiva a 350 miliardi. A colpire non è solo l’ammontare, ma anche la qualità dei nomi coinvolti. Si parla di Altimeter Capital, Coatue, Iconiq Capital, Lightspeed Venture Partners, Menlo Ventures, Sequoia Capital. E persino il fondo sovrano di Singapore. Ma la parte più interessante riguarda i partner strategici: NVIDIA e Microsoft. Due aziende che stanno investendo molto nell’intelligenza artificiale. Quando colossi di questo calibro decidono di spingere così forte su un’azienda, il messaggio è chiaro: non si tratta di una scommessa, ma di un tassello importante nelle strategie future.

Anthropic al centro di un nuovo round di finanziamenti: ecco i dettagli

Anthropic, del resto, arriva a questo momento con il vento in poppa. I suoi agenti programmatori stanno guadagnando consensi tra gli sviluppatori “in carne e ossa”. I quali riportano aumenti di produttività tutt’altro che trascurabili. Allo stesso tempo, il recente lancio di modelli dedicati a contesti come il settore legale e la documentazione aziendale ha scosso più di qualche equilibrio. Non è un caso che alcune aziende tradizionali attive in tali ambiti abbiano visto i propri titoli vacillare.

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In tale contesto, OpenAI non resta a guardare. Le indiscrezioni, infatti, suggeriscono un possibile round di finanziamenti da 100 miliardi di dollari. Al di là dello stupore per le cifre, c’è un dato strutturale che emerge con forza: sviluppare e far funzionare modelli AI avanzati costa enormemente. Tra addestramento, infrastrutture e utilizzo su larga scala, il fabbisogno di capitale è colossale. Tali round record rappresentano un vero carburante per sostenere una competizione sempre più serrata nel settore competitivo dei modelli di intelligenza artificiale.