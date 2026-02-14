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Anthropic: in arrivo un nuovo round di finanziamenti?

Anthropic verso un maxi-round di finanziamenti da 20 miliardi mentre OpenAI rilancia. La corsa all’AI accelera.

scritto da Margareth Galletta 0 commenti 1 Minuti lettura
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Le indiscrezioni riguardo il mondo tech si susseguono a ritmo estenuante. Stavolta la protagonista è Anthropic, che secondo Bloomberg sarebbe nelle fasi finali di un round di finanziamenti da 20 miliardi di dollari. Non solo: la domanda sarebbe stata talmente elevata da costringere l’azienda a raddoppiare l’obiettivo iniziale, portando la valutazione complessiva a 350 miliardi. A colpire non è solo l’ammontare, ma anche la qualità dei nomi coinvolti. Si parla di Altimeter Capital, Coatue, Iconiq Capital, Lightspeed Venture Partners, Menlo Ventures, Sequoia Capital. E persino il fondo sovrano di Singapore. Ma la parte più interessante riguarda i partner strategici: NVIDIA e Microsoft. Due aziende che stanno investendo molto nell’intelligenza artificiale. Quando colossi di questo calibro decidono di spingere così forte su un’azienda, il messaggio è chiaro: non si tratta di una scommessa, ma di un tassello importante nelle strategie future.

Anthropic al centro di un nuovo round di finanziamenti: ecco i dettagli

Anthropic, del resto, arriva a questo momento con il vento in poppa. I suoi agenti programmatori stanno guadagnando consensi tra gli sviluppatori “in carne e ossa”. I quali riportano aumenti di produttività tutt’altro che trascurabili. Allo stesso tempo, il recente lancio di modelli dedicati a contesti come il settore legale e la documentazione aziendale ha scosso più di qualche equilibrio. Non è un caso che alcune aziende tradizionali attive in tali ambiti abbiano visto i propri titoli vacillare.

In tale contesto, OpenAI non resta a guardare. Le indiscrezioni, infatti, suggeriscono un possibile round di finanziamenti da 100 miliardi di dollari. Al di là dello stupore per le cifre, c’è un dato strutturale che emerge con forza: sviluppare e far funzionare modelli AI avanzati costa enormemente. Tra addestramento, infrastrutture e utilizzo su larga scala, il fabbisogno di capitale è colossale. Tali round record rappresentano un vero carburante per sostenere una competizione sempre più serrata nel settore competitivo dei modelli di intelligenza artificiale.

Margareth Galletta

Ciao sono Margareth, per gli amici Maggie, la vostra amichevole web writer di quartiere. Questa piccola citazione dice già tanto di me: amo il cinema, le serie tv, leggere e cantare a squarciagola i musical a teatro. Se a questo aggiungiamo la passione per la fotografia e la tecnologia direi che è facile intuire perché ho deciso di studiare e poi lavorare con la comunicazione.

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