Samsung Smart Monitor M8 da 32″ in super sconto su Amazon: il monitor smart che stavi aspettando

Amazon propone un’interessante offerta dedicata a chi cerca un monitor versatile, elegante e completo. Si tratta del Samsung Smart Monitor M8 da 32 pollici (S32FM801), un dispositivo che unisce la qualità di un pannello 4K UHD con funzionalità smart integrate, rendendolo adatto sia al lavoro che all’intrattenimento. Con una risoluzione di 3840×2160 pixel e supporto HDR10+, il monitor garantisce contrasti profondi, neri intensi e colori vividi, offrendo una resa visiva di alto livello anche nei contenuti più complessi, come film, serie TV o immagini ad alta definizione. Il pannello da 32 pollici permette di lavorare comodamente con più finestre aperte contemporaneamente, ideale per chi fa smart working, editing video o grafica.

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Monitor e Smart TV in un unico dispositivo

Il Samsung M8 non è un semplice monitor: grazie al sistema Smart Hub integrato, consente di accedere direttamente a piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube senza collegare un PC. La connessione Wi-Fi e Bluetooth permette di usare cuffie, tastiere o speaker wireless, mentre la porta USB-C con Power Delivery fino a 65W consente di alimentare laptop e smartphone direttamente dal monitor, riducendo i cavi sulla scrivania. Completano la dotazione le porte HDMI, gli speaker integrati e il telecomando incluso, che rendono il dispositivo estremamente pratico anche a distanza.

Il design è moderno e minimalista, con cornici sottili e piedistallo stabile, che lo rendono perfetto per qualsiasi ambiente, dalla scrivania in ufficio alla camera da letto. Il monitor supporta Office 365 e include il Gaming Hub, utile per chi vuole alternare lavoro, streaming e gaming senza dover cambiare dispositivo. Inoltre, funzionalità come Tap View e mirroring dello smartphone permettono di condividere contenuti in maniera semplice e immediata.

Prezzo e disponibilità

Il Samsung Smart Monitor M8 da 32 pollici ha un listino di 749 euro, ma grazie all’offerta Amazon può essere acquistato a 538,20 euro. La promozione include consegna gratuita e garanzia legale di 24 mesi. Si tratta di un’occasione da non perdere per chi cerca un monitor tutto-in-uno, adatto a lavoro, studio e intrattenimento.