Stiga rinnova i robot tagliaerba: più intelligenza artificiale e GPS evoluto

Stiga amplia la propria offerta di robot tagliaerba con una nuova linea composta da otto modelli pensati per giardini di dimensioni molto diverse. La novità principale è l’integrazione di sistemi basati su intelligenza artificiale e navigazione satellitare evoluta, che promettono una gestione più precisa e autonoma delle operazioni di taglio. Tutti i dispositivi possono essere controllati tramite app, così da monitorare e configurare le attività direttamente dallo smartphone.

Il cuore della nuova generazione è la tecnologia Stiga Vista, una telecamera dotata di AI che permette al robot di riconoscere le superfici erbose e distinguere gli ostacoli presenti nel giardino. In questo modo il dispositivo può muoversi con maggiore sicurezza, evitando oggetti fissi o in movimento e mantenendo un taglio continuo. La telecamera è protetta da vetro Gorilla Glass e utilizza un sistema HDR con illuminazione integrata, pensato per garantire precisione anche nelle ore serali o in condizioni di luce ridotta.

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Gamma ampia e prezzi variabili per i robot Stiga

Accanto alla visione artificiale, i nuovi modelli sfruttano il sistema Active Guidance System, che analizza costantemente la qualità del segnale satellitare per ottimizzare i percorsi di taglio. Il motore di navigazione RTK-GNSS a quattro bande migliora la precisione anche in aree difficili, come sotto alberi o vicino a edifici. Un’altra novità è la tecnologia Antenna-Free. Quest’ultima elimina la necessità di cavi o stazioni di riferimento, rendendo l’installazione più semplice e veloce.

La nuova famiglia comprende otto varianti, differenziate principalmente per la superficie di lavoro. Si parte da modelli adatti a prati di circa 600 metri quadrati, fino ad arrivare a soluzioni pensate per giardini da 14mila metri quadrati. I robot sono progettati per lavorare quotidianamente con sistemi di mulching, mentre sensori dedicati permettono di evitare il taglio quando l’erba è bagnata, riducendo l’usura e migliorando la salute del prato.

I prezzi variano in base alle dimensioni del giardino e alle specifiche tecniche, con un listino che parte da 999 euro e arriva fino a 6.999 euro per le versioni più avanzate. La disponibilità è prevista inizialmente sul sito ufficiale del marchio.