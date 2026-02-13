Xbox Ally: ecco i suoni ufficiali provenienti dalla UI Xbox

Il percorso di convergenza tra mondo console e mondo PC continua a fare passi avanti, e questa volta il segnale è meno tecnico di quanto si possa pensare. Non si parla di teraflops, né di nuove GPU, ma di qualcosa di molto più sottile: i suoni dell’interfaccia. L’ultimo aggiornamento per Asus ROG Xbox Ally introduce infatti i suoni di sistema tipici della dashboard Xbox all’interno dell’esperienza a schermo intero dell’app Xbox su Windows 11. Una novità apparentemente marginale, ma in realtà strategica. Perché quando un dispositivo inizia a “suonare” come una console, significa che Microsoft sta lavorando sulla percezione prima ancora che sull’hardware.

I suoni della dashboard arrivano su Xbox Ally

La scoperta è stata segnalata da Jez Corden di Windows Central, che ha mostrato in un breve video come l’interfaccia Xbox in modalità full screen su Ally riproduca ora i classici suoni di navigazione con il controller. Parliamo di quei feedback audio che accompagnano lo spostamento tra le voci di menu, la selezione delle opzioni e l’apertura delle schermate.

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Non si tratta semplicemente di un effetto cosmetico. L’introduzione dei suoni di navigazione “console-style” rafforza l’identità del dispositivo come parte integrante dell’ecosistema Xbox, riducendo la distanza percepita rispetto a una Series X o Series S collegata al televisore. Al momento, la funzione sembra attiva solo su alcune unità Xbox Ally e non su tutti i modelli ROG Ally standard aggiornati. Non è ancora chiaro se il requisito sia l’iscrizione al programma Insider, una specifica versione dell’app Xbox o un aggiornamento di sistema ancora in rollout graduale.

Dove si attiva la nuova opzione

La funzione compare nelle impostazioni dell’app Xbox, nella sezione dedicata ai suoni. Qui è presente un nuovo toggle chiamato “Controller Navigation Sound”, accompagnato da una barra di regolazione del volume. Un dettaglio che dimostra come non si tratti di un test nascosto, ma di una funzionalità pronta per un’adozione più ampia.

Questo tipo di implementazione conferma che Microsoft non sta semplicemente adattando Windows 11 al gaming portatile, ma sta cercando di costruire una vera e propria esperienza Xbox sopra Windows. Un layering progressivo che punta a rendere l’interfaccia più coerente, riconoscibile e immersiva.

Non solo suoni: a marzo arrivano le clip AI

Le novità non si fermano qui. Secondo le anticipazioni, marzo dovrebbe essere il mese del debutto di una funzione molto più ambiziosa: la registrazione automatica delle clip di gioco sfruttando la NPU (Neural Processing Unit) integrata nei chip Z2 Extreme. In pratica, il sistema sarebbe in grado di riconoscere automaticamente momenti salienti durante le sessioni di gioco e salvarli senza intervento manuale. Un approccio simile a quello già visto su alcune piattaforme, ma qui con un forte accento sull’elaborazione AI locale.

Questo passaggio è particolarmente interessante perché suggerisce che Xbox Ally stia diventando un banco di prova per la prossima generazione di console Microsoft. Se la futura Xbox sarà davvero una sorta di “Steam Machine” evoluta basata su Windows 11, come molti rumor indicano, allora gli handheld attuali rappresentano il terreno ideale per testare l’integrazione tra hardware, AI e interfaccia.