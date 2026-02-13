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TCL 60 SE a 113€ su Amazon: maxi memoria e Android 15 in sconto

Display 6,7" HD+, 8GB + 512GB, fotocamera 50MP e batteria 5000mAh: il TCL 60 SE scende a 113€ su Amazon.

scritto da Denis Dosi 0 commenti 1 Minuti lettura
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Il TCL 60 SE 8+512GB è attualmente proposto su Amazon a 113€, con un taglio di 76€ rispetto al prezzo di listino di 189€. Una riduzione significativa che interessa la variante con 8GB di RAM e ben 512GB di memoria interna, configurazione che lo distingue in modo netto all’interno della fascia economica.

Il dispositivo si presenta con un ampio display HD+ da 6,7 pollici, una diagonale che privilegia la fruizione di contenuti multimediali, navigazione web e utilizzo social. L’area visiva generosa migliora l’esperienza durante streaming e lettura, mentre il formato allungato mantiene una buona ergonomia nell’uso quotidiano. La finitura Bianco Blizzard aggiunge un tocco estetico sobrio e moderno, con linee pulite e design essenziale.

La combinazione tra 8GB di RAM e 512GB di storage rappresenta il vero punto di forza del modello. In questa fascia di prezzo è raro trovare una capacità di archiviazione così ampia, elemento che consente di installare numerose applicazioni, salvare video e fotografie ad alta risoluzione e gestire file di grandi dimensioni senza preoccuparsi dello spazio disponibile. Il sistema operativo è Android 15, versione aggiornata che introduce miglioramenti nella gestione delle notifiche, nella sicurezza dei dati e nell’ottimizzazione delle risorse.

Fotocamera 50MP e batteria 5000mAh per uso quotidiano

Sul fronte fotografico, il TCL 60 SE integra una doppia fotocamera con sensore principale da 50MP, pensata per offrire maggiore definizione negli scatti diurni e una resa più dettagliata rispetto ai tradizionali sensori entry-level. Le modalità automatiche ottimizzano esposizione e colore in base alla scena, rendendo semplice l’utilizzo anche per chi non interviene manualmente sui parametri.

La batteria da 5000mAh garantisce una copertura adeguata per un’intera giornata di utilizzo misto, tra navigazione, social network e riproduzione video. Gli altoparlanti doppi completano l’esperienza multimediale, offrendo una resa audio più ampia durante la visione di contenuti senza cuffie.

Un ribasso che lo porta in una fascia ancora più competitiva

Con il prezzo attuale fissato a 113€, il modello si colloca in una soglia normalmente occupata da dispositivi con memoria decisamente inferiore. Il passaggio dai 189€ iniziali ai 113€ effettivi determina un risparmio di 76€, rendendo la configurazione con 512GB di storage e fotocamera 50MP particolarmente interessante nella fascia entry-level evoluta.

TCL 60 SE Cell Phone, Schermo HD+ da 6,7', Smartphone Sbloccato 8+512GB, Doppia fotocamera 50MP, Batteria Grande da 5000mAh, Smartphone Android 15, Altoparlanti Doppi, Bianco Blizzard
TCL 60 SE Cell Phone, Schermo HD+ da 6,7", Smartphone Sbloccato 8+512GB, Doppia fotocamera 50MP, Batteria Grande da 5000mAh, Smartphone Android 15, Altoparlanti Doppi, Bianco Blizzard
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    Denis Dosi

    Laureato in ingegneria informatica nel lontano 2013, da sempre appassionato di scrittura e tecnologia sono riuscito a convogliare in un'unica professione le mie due più grandi passioni grazie a TecnoAndroid.

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