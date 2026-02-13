WhatsApp prepara un piano premium con icone e colori personalizzabili

WhatsApp continua a lavorare su nuove funzionalità. Una serie di novità pensate per rendere l’esperienza utente più flessibile e personalizzata. Secondo le ultime versioni beta per Android, l’app starebbe preparando alcune opzioni estetiche avanzate destinate a un futuro piano premium. Tra le novità principali ci sarebbero la possibilità di cambiare icona e personalizzare i colori dell’interfaccia.

Il lavoro è emerso analizzando una versione di prova della piattaforma, dove sono comparsi diversi nuovi stili grafici. In totale sarebbero previste 14 icone alternative. Ognuna presenta design e temi differenti insieme ad altre sette varianti monocromatiche. L’utente potrebbe quindi scegliere tra tonalità come viola, arancione, blu, verde o rosa, oppure tornare all’icona classica. L’obiettivo? Offrire un’esperienza più personale, senza modificare le funzioni principali del servizio.

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Accanto alle icone, il piano premium dovrebbe includere anche la possibilità di cambiare il colore principale dell’app. Gli utenti avrebbero a disposizione 19 tonalità diverse per adattare l’interfaccia ai propri gusti. La scelta del colore influenzerebbe vari elementi grafici, come pulsanti, schede e indicatori. Tutto ciò contribuirà a dare un aspetto più coerente e distintivo all’intera applicazione.

Il piano premium di WhatsApp sarà opzionale

Le nuove funzioni di personalizzazione dovrebbero far parte di un abbonamento separato rispetto all’uso standard di WhatsApp. La piattaforma ha già chiarito che le funzioni principali resteranno gratuite per tutti. Ci si riferisce a messaggi, chiamate e chat di gruppo.

Il piano premium sarebbe quindi completamente opzionale e destinato a chi desidera un’interfaccia più personalizzabile o strumenti extra. Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali. Il prezzo potrebbe variare da paese a paese. In più l’elenco definitivo delle funzionalità incluse resta sconosciuto. Trattandosi di strumenti ancora in fase di sviluppo, alcune opzioni potrebbero essere modificate o eliminate prima del rilascio.

Il lancio non sarà imminente. Prima dell’arrivo pubblico, le novità dovranno passare attraverso il canale beta per raccogliere feedback e verificare la stabilità. Solo dopo questa fase di test il piano-premium potrebbe debuttare su larga scala, probabilmente nei prossimi mesi.