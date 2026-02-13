Android 17 entra nella fase beta: Google conferma l’arrivo imminente

Il prossimo capitolo del sistema operativo di Google è ormai vicino. L’azienda ha confermato che Android 17 Beta 1verrà rilasciato a breve, aprendo ufficialmente il nuovo ciclo di sviluppo. Internamente il progetto è conosciuto con il nome in codice Cinnamon Bun, mentre nei documenti tecnici compare anche il riferimento “26Q2”, che lascia intuire un rilascio stabile nel secondo trimestre del 2026.

L’annuncio è arrivato contestualmente alla distribuzione della patch Android 16 QPR3 Beta 2.1, descritta come una delle ultime tappe prima della versione stabile del terzo aggiornamento trimestrale.

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Una beta basata su Android 16 QPR

La prima beta di Android 17 sarà costruita sulla piattaforma di Android 16 QPR. Questo significa che includerà già le più recenti correzioni di bug, insieme ai miglioramenti legati a stabilità e prestazioni maturati negli ultimi mesi.

Per chi è già iscritto al programma Android Beta, non sarà necessario intervenire manualmente. L’aggiornamento verrà distribuito automaticamente non appena sarà disponibile, seguendo la normale procedura OTA.

Il passaggio diretto da un aggiornamento trimestrale alla nuova versione principale conferma un calendario di sviluppo lineare, senza interruzioni tra le varie fasi del ciclo software.

Cosa devono fare gli utenti di Android 16 QPR3

Google ha fornito indicazioni precise anche per chi sta testando Android 16 QPR3 in versione beta. Gli utenti che intendono ricevere la versione stabile di Android 16 dovranno uscire dal programma prima del rilascio di Android 17 Beta 1. In caso contrario, il dispositivo verrà aggiornato automaticamente alla nuova beta.

Esiste una finestra temporale per abbandonare il programma senza perdere i dati, ma è fondamentale non installare l’OTA di downgrade, che comporta la cancellazione completa del dispositivo. Dopo l’installazione di Android 17 Beta, la prossima possibilità di uscita senza wipe arriverà solo nelle fasi avanzate del ciclo di test, previste intorno a giugno 2026.

Prime indicazioni sugli obiettivi della beta

Google non ha ancora dettagliato le nuove funzioni di Android 17. Questa prima beta dovrebbe concentrarsi soprattutto su ottimizzazione e consolidamento del sistema, mentre le novità più visibili verranno introdotte gradualmente durante il ciclo di test. Il percorso verso la versione stabile è ufficialmente iniziato.