Tutto sul nuovo Leapmotor A10/B03X: design, autonomia e prezzi

Leapmotor si prepara a lanciare il suo nuovo B-SUV elettrico sul mercato europeo. Il veicolo in questione, che è già sbarcato in patria con il nome Leapmotor A10, diventerà Leapmotor B03X in Europa, del tutto adattato alle esigenze di questo mercato.

Leapmotor è un costruttore cinese specializzato in particolare proprio in veicoli elettrici. Infatti l’obiettivo di produrre veicoli elettrici è sempre più comune tra le varie aziende e Leapmotor offre diverse soluzioni a riguardo, destinate a tutte le esigenze dei consumatori. Tra i dispositivi sviluppati dall’azienda sono presenti anche i B-SUV, come l’ultimo in uscita, che altro non sono che SUV ma di dimensioni più ridotte, pensati proprio per essere guidati in città.

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Il nuovo B-SUV di Leapmotor in arrivo anche in Europa

Dunque, il nuovo B-SUV di Leapmotor sarà presto commercializzato in Europa, destinato proprio per tutti gli automobilisti che ricercano un SUV compatto da utilizzare anche in città. Si tratta infatti di un SUV pensato anche per le famiglie, che non rinuncia tuttavia ha un’autonomia elevata.

Il design del nuovo Leapmotor A10/B30X è semplice e pulito, caratterizzato da proporzioni equilibrate e moderne. Passando invece alle caratteristiche più tecniche e tecnologiche, tra gli elementi più importanti del nuovo SUV figurano sicuramente una batteria di capacità elevata con ben due versioni. Si potrà infatti avere una versione da 39,8 kWh e una seconda da 53 kWh che permetterà di avere più chilometri di autonomia.

Il secondo elemento da non sottovalutare è la motorizzazione elettrica singola sull’asse anteriore. Sul nuovo modello saranno inoltre integrati sistemi di assistenza alla guida di ultimissima generazione, per dare un supporto concreto durante la guida. Infine bisogna aggiungere l’informazione più richiesta dai consumatori, ovvero che il nuovo SUV compatto è atteso sul mercato europeo con un prezzo del tutto competitivo, che si andrà ad aggirare tra i 25.000 € e i 30.000 €.