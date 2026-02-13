Hyundai Smart Regenerative System su tutta la gamma elettrificata

Dal 13 febbraio 2026 la tecnologia Hyundai Smart Regenerative System è disponibile sull’intera gamma elettrificata Hyundai in Italia. La frenata rigenerativa automatica, già introdotta progressivamente negli ultimi anni, diventa così un elemento trasversale dell’offerta del brand, dalle 100% elettriche alle full-hybrid e plug-in hybrid. L’obiettivo è chiaro: semplificare la guida quotidiana migliorando comfort, fluidità ed efficienza energetica.

In un mercato della mobilità sempre più orientato verso l’elettrificazione, Hyundai punta su un’innovazione che lavora in modo invisibile ma concreto. Il sistema regola automaticamente l’intensità della frenata rigenerativa adattandosi in tempo reale a parametri come pendenza della strada, velocità del veicolo e distanza dal mezzo che precede, riducendo gli interventi bruschi e rendendo la marcia più progressiva. La frenata rigenerativa è uno degli elementi chiave dei modelli elettrificati: nelle fasi di decelerazione, il motore elettrico agisce da generatore recuperando parte dell’energia cinetica che altrimenti andrebbe dispersa, trasformandola in elettricità da immagazzinare nella batteria. Sui modelli Hyundai resta possibile regolare manualmente i diversi livelli tramite le palette al volante, ma con lo Smart Regenerative System la gestione diventa automatica e ancora più intuitiva.

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Una tecnologia trasversale su elettrico, full-hybrid e plug-in

La frenata automatica rigenerativa è oggi disponibile sulle elettriche INSTER, INSTER Cross, KONA EV e sull’intera gamma IONIQ, oltre che sulle versioni full-hybrid dei SUV KONA, TUCSON e SANTA FE, con queste ultime proposte anche in configurazione plug-in hybrid. L’estensione del sistema a un portafoglio così ampio rafforza la strategia di Hyundai di rendere l’innovazione tecnologica accessibile su più livelli di elettrificazione.

Una volta attivato, il sistema “legge” la strada e il traffico modulando automaticamente la decelerazione. Nei contesti urbani, caratterizzati da continui stop-and-go e variazioni di velocità, il beneficio è immediato: meno interventi sul pedale del freno e una guida più fluida. Anche nelle percorrenze extraurbane e autostradali, la regolazione intelligente contribuisce a una marcia più lineare e confortevole. Il collegamento con la navigazione di bordo aggiunge un ulteriore livello di evoluzione. Integrandosi con il percorso impostato, lo Hyundai Smart Regenerative System è in grado di anticipare curve, incroci e rallentamenti, ottimizzando il recupero di energia e migliorando ulteriormente la naturalezza della guida.

Impatto su comfort, autonomia e costi di gestione

I benefici si percepiscono fin dai primi chilometri. La riduzione dell’uso del freno tradizionale rende la guida più rilassata sia per chi è al volante sia per i passeggeri, con decelerazioni più progressive. Parallelamente, il recupero energetico durante le fasi di rallentamento contribuisce a ottimizzare l’autonomia, soprattutto nei tragitti quotidiani più frammentati.

C’è poi un impatto diretto sulla meccanica: affidandosi maggiormente alla decelerazione rigenerativa, si riduce l’usura di dischi e pastiglie. Questo si traduce in un potenziale beneficio sui costi di manutenzione nel tempo e in un miglioramento della sostenibilità complessiva del veicolo. Con lo Hyundai Smart Regenerative System, il costruttore consolida un approccio tecnologico orientato a soluzioni concrete, capaci di migliorare l’esperienza di mobilità senza richiedere cambiamenti nelle abitudini di guida. Una strategia che punta a rendere l’elettrificazione Hyundai non solo più efficiente, ma anche più semplice, intuitiva e naturale nell’uso di tutti i giorni.