Cosori Iconic Single: una friggitrice ad aria che vuole farsi guardare — e non solo

C’è un momento preciso in cui ho capito che la Cosori Iconic Single non era la solita friggitrice ad aria. Non durante l’unboxing, non leggendo la scheda tecnica. È successo quando l’ho appoggiata sul piano della cucina, accanto al tostapane e alla moka, e mia madre ha detto: “Ma è bella.” Ecco. Una friggitrice ad aria che strappa un complimento estetico a una donna che considera gli elettrodomestici come oggetti da nascondere nei pensili — questo già racconta qualcosa.

Il mercato delle friggitrici ad aria in Italia è esploso negli ultimi tre anni e ormai sembra che chiunque ne abbia una, dalla zia al coinquilino universitario. Ma quasi tutte condividono lo stesso problema: sono brutte. Plasticone nero, design anonimo, quel look da “gadget da televendita” che non migliora con il tempo. Cosori, con questa Iconic, prova a rompere lo schema puntando su acciaio inossidabile, linee minimali, pannello touch in vetro temperato. E un prezzo — 249 euro — che la posiziona chiaramente un gradino sopra la massa. La domanda vera, però, è un’altra: oltre alla bella faccia, cucina davvero bene?

Ho passato poco più di due settimane a cercare una risposta, alternando patatine surgelate, cosce di pollo, verdure grigliate e persino un tentativo (riuscito a metà, sarò onesto) di torta di mele. Quello che ho trovato è un prodotto con parecchie luci e qualche ombra, che però riesce a farsi perdonare molto grazie a una costruzione che sembra pensata per durare. Ma andiamo con ordine — e preparatevi, perché di cose da dire ce ne sono parecchie. Maggiori informazioni sul sito ufficiale e per l’acquisto potete consultare la pagina ufficiale di Amazon Italia.

Unboxing e prime impressioni

La scatola arriva ben protetta, con il classico polistirolo che avvolge l’elettrodomestico su tutti i lati. La prima cosa che colpisce, banalmente, è il peso: la Iconic ha una certa sostanza tra le mani, e si sente subito che non siamo di fronte al solito guscio in plastica. Dentro si trovano la friggitrice, un piatto crispy in acciaio (il crisper plate, per intenderci), un manuale d’uso tradotto anche in italiano, una guida rapida e un ricettario fisico curato — a detta di Cosori — da chef e nutrizionisti.

Il ricettario, devo dire, è una sorpresa piacevole. Non il solito libricino con tre ricette banali e tante foto stock: qui ci sono preparazioni pensate specificamente per le cotture ad aria, con tempi, temperature e qualche suggerimento che in effetti torna utile nei primi giorni di utilizzo. Non è un libro di cucina da regalare a Natale, chiariamoci, ma per chi è alle prime armi con le friggitrici ad aria è un buon punto di partenza. Io ci ho trovato l’ispirazione per le chips di zucca, che poi sono diventate uno dei miei snack serali preferiti durante il test. La dotazione, però, è essenziale — niente griglie extra, niente accessori bonus, niente fogli antiaderenti — e per 249 euro me ne sarei aspettato qualcuno in più. Anche solo un set di carta da forno sagomata avrebbe fatto la differenza nella percezione del rapporto tra prezzo e contenuto della confezione. Dettaglio minore, forse, ma lo segnalo.

Quello che mi ha colpito fin da subito è la sensazione di solidità complessiva dell’oggetto. L’acciaio non mente mai: quando apri il cestello e lo rimetti a posto, il clack è pulito, deciso. Niente giochi, niente scricchiolii, niente di quel “plasticoso” che associo a tante concorrenti. Il cestello scorre nelle guide in modo fluido, senza incastrarsi o richiedere quella manovra di inclinazione-e-spinta che con altre friggitrici diventa un rituale quotidiano. E la maniglia? Robusta, ben fissata, nessun accenno di flessione anche estraendo il cestello pieno di cibo. Una cosa che dopo settimane di utilizzo quotidiano non è cambiata minimamente — e questo, per me, conta più di qualsiasi dato sulla scheda tecnica.

Design e costruzione

Ok, parliamo dell’elefante nella stanza — anzi, dell’elettrodomestico sul bancone. La Iconic è, senza mezzi termini, la friggitrice ad aria più bella che abbia mai avuto in cucina. E non è un complimento da poco, perché la concorrenza su questo fronte è praticamente inesistente: provate a cercare “friggitrice ad aria elegante” su Google e capirete quello che intendo. Il corpo esterno è interamente in acciaio inossidabile, con una finitura satinata che non trattiene troppo le impronte digitali (anche se qualcuna, inevitabilmente, resta — specialmente se hai le mani unte, cosa piuttosto frequente quando cucini). Le linee sono pulite, quasi scandinave nel loro minimalismo, e il pannello touch in vetro temperato sulla parte superiore dà un tocco moderno senza strafare.

Cosori dichiara che il 96% della superficie visibile è in metallo, con un uso minimo della plastica. E si vede. L’effetto è quello di un piccolo elettrodomestico professionale, non di un gadget da centro commerciale. L’ho messo accanto alla macchina del caffè in acciaio e al bollitore, e per la prima volta una friggitrice ad aria non sembrava il parente povero del gruppo.

Le dimensioni sono ragionevolmente contenute per una friggitrice da 6,2 litri. Sta comodamente anche in cucine non enormi, a patto di avere uno spazio libero sul piano di almeno 35-40 centimetri di profondità, considerando che dietro serve un minimo di distanza dal muro per la ventilazione posteriore. Non dimenticate che l’aria calda deve uscire da qualche parte, e se la appiccicate contro la parete rischiate di creare problemi. Il peso si aggira intorno ai 5-6 chili — non è leggerissima, ma questo in realtà è un bene: significa che non si sposta quando estrai il cestello con decisione, cosa che con le friggitrici in plastica più leggere mi è capitata più volte.

Il cestello interno, anch’esso in acciaio con rivestimento ceramico, ha un aspetto decisamente più premium rispetto ai classici cestelli in plastica rivestita. E qui parliamo della caratteristica su cui Cosori insiste di più: la ceramica è completamente priva di PFAS e PTFE, le famose sostanze “forever chemicals” che negli ultimi anni hanno sollevato preoccupazioni crescenti tra consumatori e comunità scientifica. Cucinare ad alte temperature sapendo che le superfici a contatto col cibo non rilasciano quelle sostanze è una tranquillità in più che, ammetto, mi ha convinto più di quanto pensassi. Magari è una preoccupazione eccessiva, forse tra qualche anno scopriremo che non era poi così grave — ma intanto, se posso evitarle senza rinunciare alle prestazioni, perché no?

C’è un però. L’acciaio tende ad assorbire meno gli urti rispetto alla plastica, il che significa che se lo lasciate cadere o lo urtate contro il lavello con troppa foga, rischiate di segnarlo in modo permanente. Niente di tragico, ma è qualcosa da tenere a mente se siete del tipo che lancia il cestello nel lavandino dopo cena. Un po’ di gentilezza in più non guasta.

Specifiche tecniche

Specifica Valore Capacità cestello 6,2 litri Potenza nominale 1725 W Tipo di motore Corrente continua (DC) Velocità ventola 5 (automatiche) Range temperatura 30 °C – 230 °C Programmi preimpostati 6 (frittura ad aria, forno, arrosto, lievitazione, disidratazione, mantenimento caldo) Pannello di controllo Touch, vetro temperato Rivestimento interno Ceramica senza PFAS/PTFE/BPA Materiale esterno Acciaio inossidabile (96% superficie visibile in metallo) Connettività Wi-Fi 2,4 GHz (app VeSync) Compatibilità vocale Alexa, Google Assistant Cestello lavabile in lavastoviglie Sì Garanzia 5 anni (limitata) Accessori inclusi Crisper plate, ricettario, guida rapida, manuale Prezzo di listino 249,00 €

Tecnologia di cottura e componentistica

Il cuore di questa friggitrice è il motore a corrente continua (DC), una scelta tecnica che Cosori ha già sperimentato sulla linea Turbo Blaze e che qui trova una declinazione particolarmente interessante. Rispetto ai classici motori AC che si trovano sulla stragrande maggioranza dei modelli in commercio, un motore DC consente un controllo più fine del flusso d’aria all’interno della camera di cottura — il che si traduce, in teoria, in una cottura più uniforme, tempi leggermente ridotti e minor rumorosità a parità di potenza. In pratica? Ci arrivo tra poco, nella sezione test.

La ventola lavora su cinque velocità, gestite automaticamente dalla friggitrice in base al programma selezionato e alla fase di cottura. Non c’è modo di intervenire manualmente sulla velocità dal pannello della macchina (ma dall’app sì, tramite la modalità Chef — di cui parlo tra un attimo). Questa è una scelta che può piacere o meno: personalmente avrei gradito almeno un controllo base anche dall’interfaccia fisica, perché non sempre ho voglia di tirare fuori il telefono mentre sto cucinando. Ma capisco la logica di semplificare il pannello per chi non vuole impazzire con le regolazioni.

Il range di temperatura è piuttosto ampio, forse il più ampio che abbia visto su una friggitrice a cestello singolo: dai 30 gradi — utili per la lievitazione degli impasti, una funzione che pochi usano ma che è comoda per chi fa il pane in casa — fino ai 230 gradi, che bastano e avanzano per ottenere una croccantezza aggressiva su quasi qualsiasi alimento. Molte concorrenti si fermano a 200-205 gradi, il che sulla carta è un vantaggio misurabile. Nella pratica quotidiana, ammetto che la differenza tra 205 e 230 gradi si nota soprattutto nelle cotture più aggressive — tipo le alette di pollo o le verdure che vuoi leggermente caramellate — dove quei gradi extra aiutano a chiudere bene la superficie senza dover prolungare eccessivamente i tempi e rischiare di seccare l’interno.

La resistenza è posizionata nella parte superiore, come nella maggior parte dei modelli a cestello. Niente doppia resistenza qui, a differenza di altri modelli Cosori come la Dual Blaze. È un compromesso accettabile per la fascia di prezzo, ma significa che per alcune preparazioni — penso a cose più spesse, come un petto di pollo intero o una coscia particolarmente grossa — tocca girare il cibo a metà cottura per avere un risultato davvero omogeneo. Non è la fine del mondo, certo, ma chi arriva dalla Dual Blaze potrebbe sentire la mancanza di quella comodità in più.

App VeSync e funzionalità smart

La Iconic si connette alla rete Wi-Fi di casa tramite l’app VeSync, disponibile su iOS e Android. L’accoppiamento è stato abbastanza rapido — un paio di minuti, nessun problema tecnico — anche se l’app supporta solo reti a 2,4 GHz. Nel 2026, con la maggior parte dei router che gestiscono automaticamente le bande, questo può creare qualche grattacapo iniziale a chi ha un router dual band e non si ricorda mai quale sia la rete a 2,4. Io ho dovuto fare un paio di tentativi prima di capire che dovevo connettermi manualmente alla banda giusta. Una volta risolto il primo setup, però, il collegamento è rimasto stabile per tutta la durata del test.

Una volta connessa, l’app apre un mondo. Oltre 90 ricette con istruzioni passo-passo e informazioni nutrizionali, la possibilità di monitorare la cottura da remoto (comodo se sei in un’altra stanza e vuoi controllare a che punto sei), e soprattutto la modalità Chef. Questa è la funzione che mi ha intrigato di più e quella su cui ho speso più tempo: ti permette di creare profili di cottura personalizzati con temperatura specifica, durata, velocità della ventola — e salvarli per riutilizzarli in futuro senza dover reimpostare tutto da capo ogni volta. Per chi ama sperimentare e trovare la combinazione perfetta per i propri piatti preferiti, è un valore aggiunto reale e non scontato. Ho creato un profilo ad hoc per le mie patatine fresche tagliate sottili (190 gradi, ventola media, 18 minuti con scuotimento a metà) e i risultati sono stati consistenti ogni singola volta. È diventato il mio “preset patatine personale” e non lo cambio più.

L’interfaccia dell’app è pulita, funzionale, niente di particolarmente entusiasmante dal punto di vista grafico ma fa il suo lavoro senza crash o intoppi evidenti. Ho riscontrato un paio di rallentamenti nell’aggiornamento dello stato in tempo reale — tipo un ritardo di 10-15 secondi tra l’avvio effettivo della cottura e la conferma sull’app — ma nulla che comprometta l’usabilità nel quotidiano. Le ricette sono organizzate per categoria e ingrediente, alcune con foto appetitose e altre un po’ meno ispirate, ma nel complesso è un database utile per trovare idee quando non sai cosa cucinare.

1 of 8

C’è anche il controllo vocale via Alexa e Google Assistant. L’ho provato un paio di volte per curiosità. Funziona, certo, ma non mi ha cambiato la vita: nella pratica, se sono già in cucina con le mani sporche di olio, faccio prima a premere il pulsante sul pannello che a urlare “Alexa, avvia la friggitrice” sperando che capisca al primo colpo. Forse per chi ha una smart home molto integrata l’utilità è maggiore, ma nel mio caso è rimasta una funzione da demo più che da uso quotidiano.

Test sul campo

E qui arriviamo al dunque. Perché una friggitrice può essere bella e smart quanto vuole, ma se le patatine fanno schifo è tutto inutile. Ho strutturato i test su diversi tipi di alimento, provando a coprire gli scenari d’uso più comuni e qualcuno meno scontato, nell’arco di oltre due settimane di utilizzo quasi giornaliero.

Patatine surgelate — il test base. Ho iniziato con il classicone, un sacchetto di patatine crinkle surgelate da supermercato. Programma frittura ad aria, 200 gradi, 15 minuti. Risultato: croccanti fuori, morbide dentro, doratura uniforme e piacevole. Niente di rivoluzionario — la maggior parte delle friggitrici decenti fa un buon lavoro con le surgelate — ma la consistenza era notevolmente omogenea, segno che il flusso d’aria lavora bene anche senza scuotere il cestello a metà cottura. L’ho fatto comunque per scrupolo, e il risultato è migliorato ulteriormente, ma il punto è che anche senza intervento intermedio le patatine non avevano zone molli o punti bruciati.

Patatine fresche — il test vero. Qui la musica cambia, perché le patatine fresche sono il banco di prova che separa le friggitrici buone da quelle mediocri. Ho tagliato le patate a bastoncino medio-sottile, le ho asciugate bene con carta da cucina, condite con un filo d’olio d’oliva e un pizzico di sale. Prima prova a 190 gradi per 20 minuti: buone, discrete, ma non croccantissime — l’esterno era dorato ma mancava quel “crunch” che cerchi. Seconda prova, stessa temperatura, 22 minuti, con uno scuotimento al minuto 12: molto meglio, la croccantezza c’era. Terza prova, 200 gradi, 20 minuti, un cucchiaino d’olio in più e tagli più sottili: ecco, ci siamo. Croccanti, dorate, con quell’aspetto da friggitoria che ti fa venire l’acquolina. Non sono identiche alla frittura tradizionale in olio — e chi dice il contrario mente sapendo di mentire — ma ci vanno vicino più di quanto mi aspettassi. E con molta meno colpa addosso dopo averle mangiate.

Cosce di pollo. Due cosce marinate la sera prima con paprika, aglio in polvere e un goccio di limone. 180 gradi, 25 minuti, girate a metà cottura. La pelle è venuta croccante e dorata, la carne succosa e ben cotta fino all’osso. Qui il motore DC sembra fare la differenza in modo tangibile: la circolazione dell’aria era talmente efficace che la doratura era quasi uniforme anche prima di girare i pezzi. Quasi, non del tutto — la parte inferiore era leggermente più chiara — ma decisamente meglio di altre friggitrici che ho provato in passato, dove il lato a contatto col cestello restava praticamente pallido.

Verdure grigliate. Zucchine, peperoni e melanzane tagliate a fette non troppo sottili, condite con olio, sale e origano. 180 gradi, 12 minuti. Le zucchine e i peperoni sono venuti bene, con una leggera caramellatura sui bordi che ricorda la griglia vera. Le melanzane hanno richiesto un paio di minuti in più per raggiungere la stessa consistenza, cosa abbastanza normale data la loro struttura più spugnosa. Il bello è che non si sono seccate troppo — problema che avevo avuto con la mia vecchia friggitrice, dove le verdure uscivano quasi rinsecchite se non stavi attentissimo ai tempi e alla quantità d’olio.

Torta di mele (il test azzardato). Una sera, per curiosità più che per reale necessità, ho provato a fare una torta di mele semplice usando la funzione forno. Stampo in silicone da 18 cm, impasto base con uova, farina, zucchero e mele a fettine. 160 gradi, 25 minuti. Il risultato? Sorprendentemente decente. La cottura era uniforme, la superficie dorata al punto giusto senza bruciature, l’interno cotto bene. Non sostituisce un forno tradizionale per la pasticceria seria, su questo non ci piove, ma per un dolce veloce infrasettimanale fa il suo dovere con dignità. La lievitazione era un po’ meno pronunciata che in forno — probabilmente per il volume ridotto della camera di cottura — ma come esperimento, decisamente promossa.

Riscaldamento avanzi — il test quotidiano. Stavo quasi per non menzionarlo, poi mi sono reso conto che è forse l’uso più frequente che ne ho fatto. Pizza del giorno prima: 180 gradi, 5 minuti. La pasta torna croccante, il formaggio si scioglie di nuovo senza diventare gommoso. Arancini avanzati: 190 gradi, 8 minuti. Croccanti come appena fritti. Rispetto al microonde è un altro pianeta, e anche rispetto al forno tradizionale i tempi sono enormemente più rapidi. Se c’è un utilizzo in cui la friggitrice ad aria brilla davvero nel quotidiano, è proprio il riscaldamento degli avanzi.

Una nota importante sulla rumorosità durante i test. La Iconic non è silenziosa. A velocità massima della ventola, il rumore è paragonabile a un asciugacapelli a media potenza — presente, impossibile da ignorare se sei nella stessa stanza. In soggiorno, col televisore acceso, non si sentiva più di tanto. Ma in una cucina aperta sul living, durante una conversazione, lo noti. Alle velocità più basse il rumore cala sensibilmente, ma resta comunque percepibile. Se pensate di usarla a mezzanotte senza svegliare nessuno, vi conviene ripensarci.

Approfondimenti

Capacità reale vs dichiarata

I 6,2 litri dichiarati sono la capacità geometrica del cestello — ovvero il volume totale che puoi riempire riempiendolo fino all’orlo, cosa che ovviamente non va mai fatta. La capacità utile, quella che puoi effettivamente sfruttare senza compromettere la circolazione dell’aria (che è il principio su cui si basa tutta la cottura), è più vicina a 4,5-5 litri. Questo è vero per praticamente tutte le friggitrici ad aria sul mercato, non è un difetto specifico di questo modello, ma vale la pena saperlo prima dell’acquisto per calibrare le aspettative.

In termini pratici: ci stanno comodamente due porzioni abbondanti di patatine, tre cosce di pollo senza sovrapporle, oppure un bel piatto di verdure miste distribuite su un singolo strato. Per una famiglia di 3-4 persone funziona, a patto di non voler cucinare tutto il pranzo in un’unica infornata. Se siete in 5 o più, dovrete lavorare a turni oppure orientarvi verso un modello a doppio cestello — e Cosori ne ha diversi in catalogo, come la TwinFry da 10 litri.

Qualità di cottura: croccantezza e uniformità

La cosa che mi ha colpito di più durante le settimane di test è la costanza dei risultati. Non so se dipenda dal motore DC, dalle cinque velocità automatiche della ventola, dalla geometria interna del cestello o da una combinazione di tutti questi fattori, ma i piatti uscivano sempre con una doratura piuttosto uniforme — anche senza lo scuotimento intermedio che di solito considero quasi obbligatorio con altre friggitrici. Scuotere migliora ancora il risultato, chiaro, ma il delta tra “con scuotimento” e “senza” è più piccolo rispetto ad altre macchine che ho usato in passato. E questo, nel quotidiano, significa meno sbattimento e risultati più prevedibili.

La croccantezza, ovviamente, dipende molto dalla preparazione a monte. Con un filo d’olio (e sottolineo: un filo, tipo un cucchiaino, non un lago), il risultato è nettamente superiore alla cottura completamente a secco. Chi compra una friggitrice ad aria pensando di eliminare del tutto i grassi dalla dieta si illude un po’ — il compromesso ideale è ridurli drasticamente, non azzerarli. Ma questo non è un limite della Iconic, è un limite del concetto stesso di “friggitrice ad aria”.

Facilità di pulizia

Ecco un punto dove l’acciaio e la ceramica fanno davvero la differenza rispetto alla concorrenza in plastica. Il cestello si pulisce con una facilità quasi imbarazzante: un passaggio con la spugna morbida, un po’ di detersivo, acqua calda, e via. Niente residui incrostati, niente grasso che si aggrappa disperatamente alla superficie, niente quelle crosticine scure che nelle friggitrici con rivestimento tradizionale diventano quasi impossibili da rimuovere dopo qualche mese. Nei casi peggiori — tipo dopo le cosce di pollo marinate con paprika, che tendono a caramellare e attaccarsi — un ammollo di dieci minuti in acqua calda risolve tutto senza fatica.

Il crisper plate è ufficialmente lavabile in lavastoviglie, il che è comodo. Io ho preferito lavarlo a mano per non rischiare di rovinare il rivestimento ceramico nel lungo periodo — forse sono paranoico, ma con un prodotto da 249 euro preferisco andarci cauto. L’esterno in acciaio, invece, richiede un minimo di attenzione in più rispetto alla plastica: le ditate si vedono, specialmente sotto la luce diretta, e ogni tanto serve un passaggio con un panno in microfibra per mantenerlo lucido. Non è un dramma, ma è una piccola manutenzione estetica che con la plastica non servirebbe.

Rumorosità: i numeri e la percezione

Ho misurato il rumore — in modo artigianale, con un’app sullo smartphone, quindi prendetelo come dato indicativo e non come rilevazione certificata — ottenendo circa 55-60 dB a un metro di distanza con la ventola a regime massimo. Siamo nella fascia “elettrodomestico in funzione”, né più né meno. Per dare un riferimento: una conversazione normale sta sui 60 dB, un aspirapolvere sui 70-80. La Turbo Blaze di Cosori, per fare un confronto interno al brand, sta su livelli molto simili, forse leggermente inferiori. Se venite da una friggitrice particolarmente silenziosa — tipo una Philips della serie 3000 — potreste notare la differenza. Dopo un paio di giorni ci ho fatto l’abitudine e non ci ho più pensato, ma è giusto segnalarlo perché la percezione del rumore è molto soggettiva e per qualcuno potrebbe essere un fattore determinante nella scelta.

Consumi elettrici e efficienza

Con i suoi 1725 watt, la Iconic consuma come la maggior parte delle friggitrici ad aria di fascia medio-alta. Il numero in sé non dice molto, perché quello che conta davvero è il consumo per sessione di cottura. E qui il ragionamento è semplice: rispetto a un forno tradizionale da 2000-2500 watt, la friggitrice ha tempi di cottura mediamente più brevi (spesso la metà o meno), un preriscaldamento quasi istantaneo (2-3 minuti contro i 10-15 del forno) e un volume da scaldare enormemente inferiore. A conti fatti, per porzioni singole o doppie, il risparmio energetico rispetto al forno è tangibile e reale.

Non ho dati precisi con un wattmetro — servirebbe più tempo e attrezzatura dedicata per fare un confronto serio — ma le sensazioni sono coerenti con quanto dichiarato dal produttore e con la logica termodinamica di base. Se usate la friggitrice al posto del forno per le cotture brevi (cosa che io faccio ormai per il 70-80% delle preparazioni), la bolletta ne beneficia. Se invece la usate in aggiunta al forno, per preparazioni extra che prima non facevate, ovviamente il consumo complessivo sale. Sembra banale, eppure in molte recensioni online questa distinzione viene completamente ignorata.

Versatilità: cosa cucina bene e cosa meno

Facciamo il punto dopo due settimane. La Iconic se la cava egregiamente con: patatine (fresche e surgelate), pollo in pezzi (cosce, ali, sovracosce), nuggets e crocchette, verdure grigliate, pesce in filetti, toast farciti, pizza riscaldata e — sorpresa — anche dolci semplici come torte basse e biscotti. I sei programmi coprono bene le esigenze quotidiane, e la funzione disidratazione (che opera a partire da 30 gradi) apre scenari interessanti per chi vuole fare chips di frutta, pomodori secchi o jerky di carne fatti in casa — non l’ho testata a fondo, ma le prime prove con le chips di mela sono state incoraggianti.

Dove fatica un po’? Con i cibi molto umidi che rilasciano tanto liquido durante la cottura, e con le panature liquide tipo pastella per il pesce (che cola attraverso il crisper plate prima di rapprendere). Ma questo è un limite strutturale di tutta la categoria delle friggitrici ad aria, non della Iconic in particolare. E anche i pezzi grossi — un pollo intero, un arrosto da chilo e mezzo — semplicemente non ci stanno: la capacità è quella che è, e bisogna lavorare a pezzi. Il pane, poi, è un discorso a parte: la funzione lievitazione funziona, la camera resta calda e umida abbastanza da far gonfiare l’impasto, ma la cottura vera e propria del pane richiede temperature e geometrie che una friggitrice ad aria non può replicare. Per panini e focaccine ci si può provare, per un filone serio meglio il forno. Nessuna sorpresa, insomma, ma meglio dirlo chiaramente piuttosto che alimentare aspettative irrealistiche.

Ricette testate e consigli pratici

Oltre ai classici già descritti nei test, ho provato un paio di preparazioni dal ricettario incluso e dall’app che meritano una menzione. Le polpette al forno (180 gradi, 15 minuti, girate una volta a metà) sono venute con una crosticina deliziosa e l’interno morbido e succoso — decisamente meglio che in padella con l’olio, dove tendono a sfaldarsi. Le chips di zucca (170 gradi, 12 minuti) sono buone, ma il segreto è tagliarle molto sottili con la mandolina, altrimenti restano mollicce al centro. I calamari impanati surgelati (200 gradi, 10 minuti) croccanti fuori e teneri dentro — uno dei risultati più convincenti in assoluto.

Un consiglio che mi sento di dare dopo queste settimane: non fidatevi ciecamente dei tempi indicati nelle ricette, né dell’app né del libretto. Ogni cucina è diversa, ogni alimento ha la sua umidità di partenza, e le patate che compro io al mercato non sono le stesse che usano gli chef Cosori in California. I primi 3-4 utilizzi servono a calibrare il vostro feeling con la macchina, a capire se nel vostro caso specifico servono 2 minuti in più o 10 gradi in meno. Dopo quella fase iniziale di rodaggio, diventa tutto molto più naturale e intuitivo.

Altro consiglio: lasciate sempre un po’ di spazio tra i pezzi di cibo nel cestello. La tentazione di riempire tutto per risparmiare tempo è forte, ma il risultato peggiora in modo evidente quando il cibo è troppo ammassato. L’aria deve circolare — è letteralmente l’unica cosa che fa funzionare l’apparecchio. Meglio due infornate con risultati eccellenti che una sola con risultati mediocri.

Funzionalità e controlli

Il pannello touch in vetro temperato è reattivo al tocco e intuitivo nell’organizzazione. Sei icone per i sei programmi, tasti per regolare temperatura e tempo, pulsante di avvio e stop. Non servono istruzioni: accendi, scegli il programma, premi start, e la cottura parte. I feedback tattili — leggere vibrazioni alla pressione — e il bip di conferma aiutano a capire che il comando è stato registrato correttamente, il che è utile quando hai le mani occupate e non stai guardando il display.

Unica nota negativa: il display non è particolarmente luminoso, e sotto la luce diretta del sole (tipo se avete la friggitrice vicino a una finestra esposta) si legge con un po’ di fatica. Di sera o con luce artificiale nessun problema, ma durante il giorno può capitare di dover inclinare la testa per controllare i minuti rimanenti. Un dettaglio, certo, ma su un prodotto da 249 euro mi sarei aspettato un pannello un po’ più leggibile in tutte le condizioni.

La funzione preriscaldamento è rapida — circa 2-3 minuti per arrivare a 200 gradi, un nonnulla rispetto ai tempi di un forno tradizionale — e il promemoria di scuotimento a metà cottura è un tocco intelligente che trovo particolarmente utile per le patatine. La macchina si ferma, il display lampeggia, apri il cestello, scuoti, richiudi, e la cottura riprende automaticamente. Semplice. Manca però un promemoria personalizzabile per intervalli diversi, e non c’è modo di programmare cotture multi-fase direttamente dal pannello fisico (tipo 10 minuti a 200 gradi seguiti da 5 a 180). Per quello bisogna passare dall’app e dalla modalità Chef, il che aggiunge un passaggio che non tutti apprezzeranno.

Pregi e difetti

Pregi:

Costruzione in acciaio inossidabile solida, duratura e con un’estetica che non sfigura in nessuna cucina — finalmente una friggitrice che non devi nascondere

Rivestimento ceramico senza PFAS, PTFE e BPA su tutte le superfici a contatto col cibo, per una cottura più sicura alle alte temperature

Cottura uniforme e consistente grazie al motore DC e alle cinque velocità automatiche della ventola, con risultati prevedibili e ripetibili

App VeSync completa, con modalità Chef per personalizzare i profili di cottura e salvarli — vera utilità, non solo marketing

Garanzia di 5 anni, tra le più estese del settore, che trasmette fiducia sulla durata del prodotto

Difetti:

Prezzo di 249 euro che la rende poco accessibile per chi cerca il primo approccio alla cottura ad aria

Rumorosità percepibile a velocità elevate, non adatta all’uso notturno in appartamenti con pareti sottili

Nessun controllo manuale della velocità ventola dal pannello fisico — per accedere a quella regolazione serve l’app

L’acciaio esterno trattiene le ditate e richiede manutenzione estetica un po’ più frequente rispetto alla plastica

Dotazione accessori essenziale — per la fascia di prezzo, qualche extra in più sarebbe stato gradito

Prezzo e posizionamento

Duecentoquarantanove euro. Non è poco per una friggitrice ad aria a cestello singolo — e sarebbe sbagliato far finta che non sia un tema. Per contestualizzare: la Cosori CP158, il modello più venduto del brand in Italia, si trova ormai a 80-90 euro in offerta e resta una delle migliori friggitrici nella sua fascia. La Ninja AF300EU, con doppio cestello da 7,6 litri totali e funzione Sync Cook, sta intorno ai 170-200 euro. La Philips Airfryer 3000 Series XL, diretta concorrente per capacità con i suoi 6,2 litri, si aggira sui 130-150 euro. E la stessa Cosori Turbo Blaze, che condivide il motore DC e le cinque velocità, costa circa 130-140 euro ma è in plastica.

Cosa giustifica il sovrapprezzo della Iconic? Principalmente tre cose: i materiali premium (l’acciaio inossidabile costa di più della plastica, e si sente), il design curato che fa classe a sé nel mercato delle friggitrici, e la garanzia di 5 anni che è tra le più estese in assoluto e vi copre per un periodo in cui la maggior parte delle concorrenti è già in discarica. Se questi aspetti vi interessano — e soprattutto se la questione delle superfici senza PFAS vi sta a cuore — il prezzo ha un suo senso e una sua logica. Se cercate semplicemente “qualcosa che faccia le patatine bene”, ci sono alternative perfettamente valide a metà prezzo o meno.

L’apparecchio è disponibile su Amazon.it e sul sito ufficiale Cosori, con distribuzione che dovrebbe ampliarsi nei prossimi mesi anche verso la grande distribuzione e i rivenditori specializzati. Al momento lo street price coincide con il listino di 249 euro, ma non mi stupirebbe vedere qualche sconto nelle prossime occasioni promozionali — è un lancio relativamente fresco e Cosori in passato ha sempre partecipato attivamente a Prime Day, Black Friday e vendite flash su Amazon. Maggiori informazioni sul sito ufficiale e per l’acquisto potete consultare la pagina ufficiale di Amazon Italia.

Conclusioni

Dopo due settimane abbondanti e qualche chilo di patatine in più sulla coscienza (ma con molto meno olio del solito, quindi me lo perdono), ho le idee abbastanza chiare su questa friggitrice. La Iconic è un prodotto che non ti fa venire voglia di nasconderla nel mobile dopo l’uso. Cucina bene — non in modo rivoluzionario rispetto alla concorrenza diretta, ma con una costanza e un’uniformità di risultati che nel quotidiano fanno la differenza più di quanto si pensi. La costruzione in acciaio e ceramica dà una sensazione di durevolezza e pulizia che giustifica almeno in parte il prezzo elevato, e la garanzia quinquennale è un segnale di fiducia nella longevità del prodotto che pochissimi competitor possono eguagliare.

La consiglio a chi cerca una friggitrice ad aria “definitiva” — quella che compri una volta sola e tieni per anni senza pensare di cambiarla. A chi tiene davvero alla qualità dei materiali a contatto col cibo e alla questione PFAS. A chi vuole un elettrodomestico che non rovini l’estetica della cucina, anzi. A chi ha già avuto friggitrici in plastica da 60-80 euro, si è stufato di vederle ingiallire dopo sei mesi e vuole fare un salto di qualità sia costruttivo che funzionale. Lo scenario d’uso perfetto? Una famiglia di 2-4 persone che usa la friggitrice ad aria con regolarità — almeno 3-4 volte a settimana — e vuole un apparecchio che regga l’uso intensivo senza dare segni di cedimento.

La sconsiglio a chi ha un budget limitato e vuole semplicemente provare la cottura ad aria per la prima volta: ci sono opzioni valide a un terzo del prezzo che fanno già un ottimo lavoro e vi permetteranno di capire se questo tipo di elettrodomestico fa per voi prima di investire cifre importanti. E la sconsiglio anche a chi cucina sempre per gruppi numerosi — oltre le 4 persone servono capacità maggiori, punto.

La frase da portarsi a casa? La Iconic non cucina le patatine meglio di tutte le altre — ma è l’unica che ti fa venire voglia di lasciarla in bella vista sul bancone anche quando non la stai usando.