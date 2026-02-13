Smartphone Dreame, un primo sguardo ai nuovi dispositivi

Dreame, marchio conosciuto finora soprattutto per robot aspirapolvere e prodotti per la smart home, entra ufficialmente nel mercato degli smartphone. Durante un evento europeo sono stati mostrati i primi modelli, segnando un cambio di strategia importante per un’azienda che punta ora a costruire un ecosistema sempre più ampio.

Le immagini diffuse rivelano dispositivi dal design moderno, con cornici sottili, schermi ampi e moduli fotografici ben visibili sul retro. Non si tratta di semplici prototipi chiusi in teca: i modelli mostrati sono funzionanti e hanno permesso di dare uno sguardo concreto alla direzione scelta dal brand.

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Due modelli per partire, tra fascia media e medio-alta

Dreame avrebbe presentato almeno due varianti, pensate per collocarsi nella fascia media e medio-alta del mercato Android. Il modello più avanzato punta su un display AMOLED ad alta frequenza di aggiornamento, batteria intorno ai 5.000 mAh con ricarica rapida e una configurazione fotografica che include un sensore principale ad alta risoluzione, accompagnato da lenti secondarie per profondità e macro.

Il secondo modello, più accessibile, mantiene comunque un’estetica curata e una scheda tecnica solida: schermo AMOLED, 5G, lettore di impronte integrato e una batteria capiente. Non mancano elementi ormai rari come il jack audio da 3,5 mm, segnale che Dreame vuole intercettare anche un pubblico attento alla praticità.

Sul fronte software i dispositivi dovrebbero basarsi su Android con un’interfaccia personalizzata, anche se al momento non sono stati condivisi molti dettagli sulle funzionalità esclusive o sulla politica di aggiornamenti.

Anche Dreame si unisce al mercato degli smartphone

L’ingresso di Dreame nel settore smartphone non è casuale: l’azienda sembra voler costruire un ecosistema integrato, in cui telefoni, dispositivi smart e prodotti per la casa dialoghino tra loro. Resta da capire come si posizioneranno in termini di prezzo e distribuzione, ma il debutto è ormai ufficiale e il marchio cinese è pronto a misurarsi con un mercato altamente competitivo.