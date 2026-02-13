Fastweb + Vodafone, bilancio 2025 tra integrazione e calo delle utenze

Il 2025 è stato un anno di passaggio per Fastweb. L’operatore infatti ha avviato l’integrazione con Vodafone Italia, con la quale è nata la corporate brand Fastweb+Vodafone, sotto il controllo di Swisscom. I risultati finanziari diffusi a febbraio 2026 mostrano performance complessivamente in linea con le previsioni. Anche se accompagnate da una leggera flessione nel numero complessivo di clienti.

A fine 2025, le utenze mobili e fisse si sono attestate a poco più di 20 milioni, in calo dello 0,8% rispetto all’anno precedente. Più marcata la contrazione nel settore fisso. Qui i clienti sono scesi a 5,7milioni, con una riduzione del 3,1%. I ricavi totali si sono fermati a 7,29miliardi di euro, in diminuzione dell’1,1% su base annua. Invece, l’EBITDAaL è rimasto sostanzialmente stabile a 1,687miliardi di euro.

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Secondo il gruppo, il risultato riflette la fase di riorganizzazione seguita all’acquisizione di VodafoneItalia, completata con la fusione per incorporazione all’inizio del 2026.

Fastweb punta su ICT, AI e rete 5G per la crescita futura

Nella categoria consumer, Fastweb + Vodafone ha registrato un calo dei clienti mobili. Essi sono scesi a 15,6milioni, e di quelli fissi, ora a 4,6milioni. I ricavi B2C si sono attestati a 3,3miliardi di euro. Anche se l’azienda segnala un miglioramento degli indicatori di soddisfazione e una riduzione del tasso di abbandono.

Più stabile invece il segmento business. Quest’ultimo infatti vede ricavi pari a 3,2miliardi di euro, sostenuti soprattutto dai servizi ICT avanzati come cloud, cybersecurity, IoT e reti private 5G. Tale comparto ha raggiunto 844milioni di euro, con una crescita del 5,4% rispetto al 2024. In contemporanea , le soluzioni basate su AI della suite FastwebAI hanno superato le 25mila licenze attive tra PMI e pubbliche amministrazioni. All’ingrosso, i ricavi sono saliti a 722milioni di euro, con oltre 1,1 milioni di linee in fibra fornite ad altri operatori. Sul fronte infrastrutturale, la copertura mobile ha raggiunto il 99% della popolazione, di cui l’89% in 5G. Invece, la rete FTTH è arrivata al 56% del territorio.

L’integrazione tra Fastweb e Vodafone proseguirà nel 2026, con l’obiettivo di consolidare le sinergie, espandere la rete e rafforzare le offerte congiunte nei segmenti consumer, business ed energia.