realme 16 Pro e Pro+ a sorpresa disponibili in Italia, li vende Expert | ESCLUSIVA

Il sistema operativo è Android 16 con interfaccia realme UI 7.0. Il comparto fotografico ricalca quello del modello superiore, con una fotocamera posteriore da 200 megapixel e una frontale da 50 megapixel. Il processore è un octa-core con frequenza fino a 2,5 GHz. La batteria ha una capacità di 6500 mAh e supporta la ricarica ultra da 45W. È prevista anche la ricarica inversa cablata fino a 6W.

realme 16 Pro+ è dotato di un ampio display AMOLED da 6,8 pollici, pensato per offrire colori intensi e neri profondi. La memoria interna arriva a 512 GB, garantendo spazio abbondante per app, foto e video. Sul fronte connettività supporta Bluetooth 5.4, reti 4G-LTE e 5G-LTE, oltre alla possibilità di utilizzare due SIM grazie al supporto dual SIM.