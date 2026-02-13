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realme 16 Pro e Pro+ a sorpresa disponibili in Italia, li vende Expert | ESCLUSIVA

Dopo il lancio dello scorso 6 gennaio in Cina, i nuovi realme 16 Pro e Pro+ spuntano a sorpresa sul sito di Expert in Italia.

scritto da Felice Galluccio 0 commenti 2 Minuti lettura
realme 16 Pro+ Expert

Molto spesso girando sul web si possono beccare delle sorprese molto gradite. In queste ore in redazione, durante alcune indagini di mercato e vi informazione, ci è spuntata fuori una novità che piacerà a chi attendeva con ansia in Italia i nuovi realme 16 Pro e 16 Pro+: i due dispositivi sono disponibili all’acquisto sul sito di Expert.

realme 16 Expert

Basta infatti recarsi sullo shop online della celebre catena per trovare disponibili i due smartphone. Il primo, nella versione da 256 GB di memoria, ha un prezzo di 429,90€, mentre il secondo, il Pro+, costa 599,90€.

realme 16 pro+ Expert

Qualcuno potrebbe pensare che una volta acquistati, tarderanno ad arrivare ma invece non è così. Stanno infatti a quanto riportato dal sito di Expert, la spedizione è prevista per lunedì 16 febbraio, per cui i due smartphone di realme potrebbero arrivare a casa vostra in tempi molto brevi.

realme 16 Pro e Pro+ a sorpresa disponibili in Italia senza alcun preavviso

C’erano dubbi su quando realme 16 Pro e Pro+ sarebbero effettivamente sbarcati in Italia. Dalla presentazione ufficiale tenuta in Cina lo scorso 6 gennaio, erano state avanzate diverse ipotesi ma nessun tipo di conferma.

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Al momento entrambi i dispositivi sono dunque presenti sul sito di Expert, il primo nella colorazione Pebble Grey, e il secondo in Master Gold. realme 16 Pro integra un display AMOLED da 6,78 pollici, con una diagonale leggermente più compatta rispetto alla variante Pro+. La memoria interna è pari a 256 GB, offrendo uno spazio adeguato per l’utilizzo quotidiano. Anche in questo caso sono presenti Bluetooth 5.4, connettività 4G-LTE e 5G-LTE e supporto dual SIM.

Il sistema operativo è Android 16 con interfaccia realme UI 7.0. Il comparto fotografico ricalca quello del modello superiore, con una fotocamera posteriore da 200 megapixel e una frontale da 50 megapixel. Il processore è un octa-core con frequenza fino a 2,5 GHz. La batteria ha una capacità di 6500 mAh e supporta la ricarica ultra da 45W. È prevista anche la ricarica inversa cablata fino a 6W.

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realme 16 Pro+ è dotato di un ampio display AMOLED da 6,8 pollici, pensato per offrire colori intensi e neri profondi. La memoria interna arriva a 512 GB, garantendo spazio abbondante per app, foto e video. Sul fronte connettività supporta Bluetooth 5.4, reti 4G-LTE e 5G-LTE, oltre alla possibilità di utilizzare due SIM grazie al supporto dual SIM.

Il sistema operativo è Android 16 personalizzato con realme UI 7.0. Il comparto fotografico si affida a una fotocamera posteriore da 200 megapixel, mentre frontalmente è presente un sensore da 50 megapixel dedicato a selfie e videochiamate. Il processore è un octa-core con frequenza fino a 2,8 GHz.

La batteria, definita “titanica”, ha una capacità di 7000 mAh e supporta la ricarica ultra rapida da 80W. È disponibile anche la ricarica inversa cablata fino a 5W. Il modello è proposto nella colorazione Master Gold.

Felice Galluccio

Appassionato di tecnologia ed elettronica in generale così come dello sport. Scrivere mi migliora la giornata, questo è il lavoro che amo! Never stop learning!

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