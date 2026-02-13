realme 16 Pro e Pro+ a sorpresa disponibili in Italia, li vende Expert | ESCLUSIVA

Molto spesso girando sul web si possono beccare delle sorprese molto gradite. In queste ore in redazione, durante alcune indagini di mercato e vi informazione, ci è spuntata fuori una novità che piacerà a chi attendeva con ansia in Italia i nuovi realme 16 Pro e 16 Pro+: i due dispositivi sono disponibili all’acquisto sul sito di Expert.
Basta infatti recarsi sullo shop online della celebre catena per trovare disponibili i due smartphone. Il primo, nella versione da 256 GB di memoria, ha un prezzo di 429,90€, mentre il secondo, il Pro+, costa 599,90€.
Qualcuno potrebbe pensare che una volta acquistati, tarderanno ad arrivare ma invece non è così. Stanno infatti a quanto riportato dal sito di Expert, la spedizione è prevista per lunedì 16 febbraio, per cui i due smartphone di realme potrebbero arrivare a casa vostra in tempi molto brevi.
realme 16 Pro e Pro+ a sorpresa disponibili in Italia senza alcun preavviso
C’erano dubbi su quando realme 16 Pro e Pro+ sarebbero effettivamente sbarcati in Italia. Dalla presentazione ufficiale tenuta in Cina lo scorso 6 gennaio, erano state avanzate diverse ipotesi ma nessun tipo di conferma.
Al momento entrambi i dispositivi sono dunque presenti sul sito di Expert, il primo nella colorazione Pebble Grey, e il secondo in Master Gold. realme 16 Pro integra un display AMOLED da 6,78 pollici, con una diagonale leggermente più compatta rispetto alla variante Pro+. La memoria interna è pari a 256 GB, offrendo uno spazio adeguato per l’utilizzo quotidiano. Anche in questo caso sono presenti Bluetooth 5.4, connettività 4G-LTE e 5G-LTE e supporto dual SIM.