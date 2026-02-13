Robot al posto dei presentatori: in Cina va in scena il primo show live senza umani

Un’ora di spettacolo dal vivo, trasmessa in diretta, senza un solo presentatore umano sul palco. Non è una scena di una serie sci-fi, ma quanto accaduto a Shanghai l’8 febbraio durante l’AGIBOT NIGHT, evento organizzato da una nota azienda cinese di robotica che ha deciso di mettere al centro – anzi, di lasciare totalmente in mano – la conduzione a sistemi robotici.

Non si tratta di robot usati come comparse o come attrazioni marginali. In questo caso, i protagonisti assoluti dello show erano macchine umanoidi, chiamate a gestire l’intero flusso dell’evento: introduzioni, transizioni, numeri coreografici, sketch e momenti musicali.

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Un esperimento in diretta, fuori dal laboratorio

Secondo quanto dichiarato dall’azienda, sarebbe la prima volta che un evento live di queste dimensioni viene affidato integralmente a robot, senza supporto umano tradizionale sul palco. E la scelta della diretta non è casuale: niente montaggi, niente tagli, nessuna possibilità di correggere errori in post-produzione. L’obiettivo era chiaro: dimostrare che i sistemi robotici possono operare in modo stabile, coordinato e continuo per un periodo prolungato, in un contesto complesso e imprevedibile come quello di uno show pubblico.

Per 60 minuti consecutivi, i robot hanno alternato esibizioni di danza di gruppo, camminate coreografate in stile passerella e sequenze sincronizzate che richiedevano un livello di precisione estremamente elevato. Il tutto senza pause evidenti, riavvii o interruzioni tecniche. In un’epoca in cui spesso i video virali di robot sono frutto di demo controllate e ambienti altamente strutturati, questo test in condizioni “reali” assume un valore simbolico importante.

Non solo movimenti: anche interazione e intrattenimento

La parte più interessante non riguarda soltanto la componente motoria. I robot hanno anche gestito i momenti di collegamento tra una performance e l’altra, presentando le varie sezioni dello show e interagendo tra loro con dialoghi programmati.

Lo spettacolo ha incluso sketch comici, performance musicali e persino giochi di illusione. In alcune fasi, performer umani sono saliti sul palco, ma in ruoli secondari e circoscritti a specifiche esibizioni, spesso condividendo la scena con i robot in movimenti sincronizzati. Questo aspetto evidenzia un punto cruciale: non si è trattato di una sostituzione totale dell’uomo in senso assoluto, ma di una dimostrazione di cooperazione possibile tra sistemi automatizzati e persone.