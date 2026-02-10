ECOVACS sfida il mercato dei robot per la cura di casa e giardino

Barcellona sembra proiettata verso il futuro con l’evento organizzato da ECOVACS Robotics presso la Fundació Joan Miró. Qui l’azienda ha deciso di svelare le carte per il 2026, presentando soluzioni che, dal 12 febbraio, entreranno ufficialmente nelle case degli utenti. Non si tratta solo di nuovi modelli, ma di una vera dichiarazione d’intenti: delegare le faccende domestiche più noiose a macchine incredibilmente intelligenti per riprendersi il proprio tempo libero. Il centro della presentazione ha riguardato la gestione del verde con le nuove serie GOAT A e O. Chiunque possieda un giardino sa quanto possa essere frustrante rifinire i bordi o gestire i corridoi stretti. La serie GOAT O nasce proprio per risolvere tali intoppi nei giardini più piccoli o articolati. Il modello GOAT O600 RTK, ad esempio, utilizza un sistema di connessione satellitare potenziato che lo rende stabile anche dove altri robot perdono il segnale. Mentre il sistema AIVI 3D evita piccoli ostacoli dimenticati sul prato con precisione. Se invece si parla di grandi distese verdi, entra in gioco la serie GOAT A. Tali dispositivi possono gestire fino a 3.000 metri quadrati in mezza giornata, affrontando pendenze del 50%. Il vero punto di svolta è la tecnologia TruEdge, che permette al robot di tagliare l’erba fino all’ultimo centimetro.

ECOVACS presenta i suoi nuovi robot per casa e giardino

Spostandosi nelle mura domestiche, l’azienda ha alzato l’asticella riguardo la pulizia dei pavimenti con il DEEBOT T80S OMNI. Qui non parliamo solo di aspirazione, pur raggiungendo la potenza impressionante di 24.800 Pa, ma di un sistema di lavaggio chiamato OZMO ROLLER 2.0. A differenza dei soliti panni piatti, tale rullo ruota mentre viene costantemente bagnato da acqua pulita. La cosa più interessante è la stazione OMNI che lo accompagna: lava il rullo con acqua calda e lo asciuga a 63 gradi. Anche i capelli non saranno più un problema grazie al sistema anti-aggrovigliamento ZeroTangle 3.0.

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Infine, la vera sorpresa riguarda le finestre. Pulire i vetri è spesso l’ultima delle priorità perché faticoso e pericoloso, ma il WINBOT W3 OMNI cambia le regole del gioco. È il primo robot lavavetri dotato di una stazione multifunzione che pulisce autonomamente il panno del robot, garantendo una trasparenza assoluta grazie a getti d’acqua ad alta pressione. Per chi ha finestre piccole o infissi particolari, l’ECOVACS WINBOT mini 2 offre la stessa precisione in un formato compatto.

I prezzi della nuova gamma robot riflettono la varietà dei prodotti. Per la serie GOAT O, il modello O600 RTK è venduto a 649 euro. Mentre il modello O1200 a 999 euro. Chi deve gestire superfici molto estese può puntare alla serie GOAT A. Con il modello A1600 proposto a 1.499 euro e l’A3000 a 2.299 euro. Il WINBOT W3 OMNI si posiziona a 699 euro. Mentre la versione WINBOT mini 2, sarà acquistabile a 299euro. Il DEEBOT T80S OMNI debutta a 649 euro, ma con un’opportunità di risparmio immediato che abbassa il prezzo a 599 euro. Ciò grazie allo sconto di 50 euro attivo fino al 1 marzo. A completare l’offerta, infine, il DEEBOT T90 PRO OMNI con prezzo fissato a 799 euro.