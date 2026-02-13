OPPO Watch S ufficiale: più sottile, più luminoso e dall’ottimo prezzo

OPPO amplia il proprio portafoglio wearable annunciando OPPO Watch S, smartwatch pensato per coniugare design ultra-sottile, monitoraggio fitness avanzato e funzioni di benessere 24/7. Il dispositivo è disponibile da oggi su OPPO Store al prezzo di 199,99€, con un’offerta lancio che consente di acquistare un caricabatterie da 33W aggiungendo 1,99€, mentre l’arrivo presso la distribuzione specializzata è previsto nelle prossime settimane.

Il nuovo OPPO Watch S punta su un corpo in acciaio inossidabile spesso appena 8,9 mm e un peso di soli 35 grammi, numeri che lo posizionano tra gli smartwatch più sottili e leggeri della categoria. Il design Ultra-Slim è reso possibile da un’avanzata tecnologia di impilamento dei componenti che ottimizza lo spazio interno, migliorando l’indossabilità sia durante l’allenamento sia nelle ore notturne. A livello estetico, il modello è proposto nelle varianti Silver Gleam, con cinturino in nylon intrecciato leggero, traspirante e antibatterico, e Phantom Black, con cinturino in fluoroelastomero ergonomico pensato per adattarsi alla curva del polso. La personalizzazione è ulteriormente rafforzata da oltre 350 quadranti e una gamma di widget configurabili. Il comparto display rappresenta uno dei punti di forza: schermo AMOLED da 1,46 pollici con luminosità massima fino a 3000 nit, rapporto schermo-corpo del 75% e cornice sottile da 2,8 mm, elementi che garantiscono visibilità anche in piena luce e un’esperienza visiva senza compromessi.

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Fitness avanzato e GPS dual-band per allenamenti precisi

Sul fronte sportivo, OPPO Watch S integra oltre 100 modalità di allenamento e il monitoraggio avanzato di 12 sport popolari, tra cui corsa, badminton, tennis e nuoto. Per la corsa, il dispositivo adotta la tecnologia dual-band GPS, la stessa dei modelli flagship, assicurando un rilevamento della posizione preciso anche in condizioni complesse.

Le modalità dedicate includono corsa outdoor, indoor e programmi per bruciare grassi. Tra le metriche rilevate figurano tempo di contatto con il suolo (GCT), oscillazione verticale, frequenza cardiaca e parametri come il LTHR, utili per ottimizzare la tecnica, prevenire infortuni e gestire allenamenti intensi con maggiore consapevolezza. La sincronizzazione in tempo reale con dispositivi come tapis roulant e cyclette consente la trasmissione della frequenza cardiaca direttamente ai monitor integrati, riducendo la necessità di controllare costantemente l’orologio durante l’attività.

Monitoraggio salute 24/7 e autonomia fino a 10 giorni

Sul piano del benessere, lo smartwatch integra sensori di livello avanzato tra cui sensore della frequenza cardiaca, sensore SpO2 a 16 canali e sensore di temperatura del polso. Il sistema lavora in sinergia per fornire analisi continue e dati dettagliati. Elemento distintivo è la funzione 60s Wellness Overview, che in un solo minuto consolida nove indicatori chiave, tra cui frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue, qualità del sonno e livello di stress, offrendo una panoramica immediata dello stato fisico e mentale. La funzione Sleep Health Analysis monitora anche brevi pisolini di 20 minuti, generando report personalizzati sugli schemi di riposo.

Dal punto di vista della connettività, OPPO Watch S è compatibile con dispositivi Android e iOS e può essere associato fino a due smartphone contemporaneamente, ricevendo chiamate e notifiche da entrambi. Sono inoltre disponibili funzioni come sincronizzazione contatti e controllo remoto della fotocamera. Nonostante il profilo ultrasottile, la batteria da 330 mAh garantisce fino a 10 giorni di utilizzo, mentre una ricarica rapida di 10 minuti assicura energia sufficiente per un’intera giornata. La struttura con vetro curvo 2.5D, resistenza IP68 e impermeabilità fino a 5 ATM completa una scheda tecnica orientata a durabilità e utilizzo quotidiano, anche durante il nuoto in acqua dolce.