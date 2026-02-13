MediaWorld: OFFERTE SBALORDITIVE a prezzi super economici

Le promozioni tecnologiche hanno una strana abitudine: durano poco e spariscono proprio quando sembrano più interessanti. Poi ci si accorge che l’occasione è passata e il prezzo è tornato normale, con buona pace dei desideri messi da parte. MediaWorld prova a giocare d’anticipo con sconti che sembrano esagerati, pensati per chi segue le novità Apple ma non vuole aspettare mesi. MediaWorld punta su tagli evidenti e su una selezione mirata, ricordando che queste offerte hanno una scadenza vicina e che rimandare spesso significa perdere il momento giusto. Cosa bisogna fare? Scegliere adesso ciò che piace, prima che i volantini cambino e le promozioni attive al momento diventino solo un ricordo.

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Scelte Apple

Da MediaWorld l’attenzione è tutta sui dispositivi Apple che uniscono velocità, design e divertimento digitale. MediaWorld presenta lo iPhone Air 256GB Nero siderale a 899 euro, leggero e reattivo per chi vive di app e foto. Per chi lavora con video e grafica, MediaWorld propone l’iMac 24” con Chip M4, 8 CPU 8 GPU, 16GB e 256GB Argento a 1349 euro, ideale per multitasking e creatività senza pause. Chi cerca musica e silenzio può scegliere le AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore al costo di soli 169 euro, pratiche da portare ovunque. Gli appassionati di sport e outdoor trovano nell’Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular in titanio naturale da 49 mm a 899 euro un alleato affidabile per allenamenti e avventure. La produttività cresce con la Magic Keyboard Folio per iPad A16 11ª generazione a 279 euro e con la Magic Mouse Multi-Touch nera a 99 euro, pensate per una scrivania ordinata e veloce. Infine, per disegnare e prendere appunti con precisione, c’è la Apple Pencil Pro al prezzo wow di 135 euro.