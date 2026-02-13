Esselunga: nuove offerte ti aspettano qui nel volantino tech

Esselunga è un mondo di possibilità che mette insieme spesa, idee per la cucina e una selezione di elettrodomestici firmati e potenti. Qui si passa dal carrello alle grandi scelte per la casa senza stress e senza dover girare in negozio in negozio per trovare la promo perfetta. Tra scaffali e offerte, Esselunga mostra di avere davvero di tutto, compresi modelli capaci di unire tecnologia, stile e risparmio energetico. È il posto giusto per chi vuole rinnovare gli spazi con prodotti affidabili e dal design avanguardistico, scegliendo brand cool e soluzioni pratiche. In questo viaggio tra promozioni e novità, Esselunga conferma la sua voglia di sorprendere con proposte differenti, accessibili e pensate per i propri clienti. Un volantino speciale ti attende e vedrai che il tuo shopping sarà più conveniente che mai.

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Affari smart per la casa

Esselunga rilancia con promozioni che puntano su efficienza e prestazioni. La protagonista è la lavatrice HAIER HW100B14979NEUIT proposta a 549 euro, pensata per chi vuole cicli rapidi e consumi ridotti. Sempre HAIER firma anche l’asciugatrice a 579 euro, ideale per avere capi pronti senza attese. Per la cucina arriva il frigorifero combinato SAMSUNG RB38C600DSA a 599 euro, capiente e tecnologico, perfetto per organizzare gli alimenti con ordine. Chi guarda al risparmio può scegliere la lavatrice HOOVER HW29AMBS a 349 euro, una soluzione pratica che unisce affidabilità e prezzo leggero. Nel reparto freddo spicca il frigorifero doppia porta statico WHIRLPOOL W55T1 612W a 319 euro, classico nello stile e semplice da gestire. Completa il quadro la lavatrice DAYA DSW81225M15A2 a 259 euro, compatta e adatta a spazi ridotti. Con queste proposte Esselunga dimostra che tecnologia e convenienza possono viaggiare insieme, offrendo modelli di marchi noti.