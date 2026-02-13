Honor MagicOS 10: un nuovo traguardo con più di 20 milioni di dispositivi attivi

Honor MagicOS 10 ha superato quota 20,26 milioni di dispositivi attivi a livello globale in pochi mesi dal debutto ufficiale di ottobre. Il dato assume peso perché collegato a uno dei rollout più rapidi mai realizzati dal marchio: l’aggiornamento ha raggiunto oltre 150 modelli in meno di quattro mesi. Il sistema, basato su Android 16, è stato introdotto insieme alla serie Honor Magic 8, partendo da Magic8 e Magic8 Pro e arrivando in tempi brevi anche su numerosi dispositivi delle generazioni precedenti. La strategia di diffusione ha puntato su compatibilità estesa e tempi ridotti, consolidando la presenza della nuova piattaforma software su una base ampia e variegata di utenti.

L’idea dietro il software Honor MagicOS 10

Secondo quanto comunicato dall’azienda, hanno creato l’Honor MagicOS 10 come un sistema capace di apprendere dalle abitudini dell’utente e di adattarsi all’uso quotidiano. La definizione scelta richiama il concetto di AI agentica, declinata attraverso interfacce dinamiche e un linguaggio visivo che richiama soluzioni come il Liquid Glass di Apple, pur mantenendo un’identità grafica propria. L’obiettivo consiste nel rendere il sistema operativo più proattivo nella gestione delle funzioni e delle interazioni, riducendo la distanza tra software e comportamento reale di chi utilizza lo smartphone. Il messaggio ufficiale diffuso da Honor ha legato il risultato ottenuto alla fedeltà degli utenti, descritti come sostenitori costanti e fondamentali per rendere significativa ciascuna iterazione del sistema.

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Eventi, concorsi ed attese europee

Per celebrare il traguardo, Honor ha promosso anche un contest dedicato al mercato cinese, con in palio Honor 500 Pro. L’iniziativa risulta attiva soltanto su JD.com, piattaforma di e-commerce molto diffusa in Cina, e non risulta disponibile in Italia. Parallelamente, le indiscrezioni indicano la preparazione di un evento speciale fissato per il 1° marzo alle 13:00 al Palau de Congressos di Barcellona. Durante l’appuntamento dovrebbero essere annunciati il nuovo pieghevole Magic V6 e un dispositivo definito “Robot Phone”, ancora avvolto dal riserbo. Per il mercato italiano si parla di novità attese in occasione del Mobile World Congress 2026, momento che potrebbe segnare l’arrivo ufficiale delle evoluzioni più recenti di MagicOS anche in Europa.