Google Wallet si prepara a un restyling profondo dell’interfaccia

L’interfaccia di Google Wallet è destinata a cambiare ancora. Dopo un primo assaggio emerso nei giorni scorsi, nuove informazioni trapelate dal codice della versione 26.5.862583415 dell’app mostrano in modo più chiaro la direzione scelta da Google per il redesign, come segnalato da Android Authority. L’obiettivo sembra essere una schermata iniziale più ordinata, anche a costo di qualche passaggio in più nella navigazione.

Un’interfaccia più pulita ma con più passaggi

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Uno degli elementi chiave del nuovo design è il pulsante View more. Nelle versioni preliminari appariva solo come un segnaposto, mentre ora emerge il suo funzionamento definitivo. Il tocco non porta subito all’elenco completo dei pass, ma apre una schermata intermedia con barra di ricerca, impostazioni e un secondo pulsante denominato View more passes. Solo da questo punto diventa possibile accedere alla lista completa di biglietti, carte fedeltà e documenti digitali.

La scelta punta a ridurre l’affollamento visivo nella home, mantenendo in primo piano solo i pass ritenuti più importanti. Allo stesso tempo, però, la procedura risulta più articolata rispetto all’attuale, con un passaggio aggiuntivo necessario per raggiungere l’elenco completo.

Più controllo su pass e pagamenti

La nuova schermata intermedia non funge solo da collegamento. Da qui sarà possibile gestire in modo più preciso ciò che compare nella schermata principale. La funzione Manage passes on home consentirà di riordinare i pass e scegliere quali mostrare in evidenza, introducendo un livello di personalizzazione assente nelle versioni precedenti di Wallet.

Un altro aspetto rilevante riguarda l’organizzazione complessiva. Nell’elenco completo sarà possibile ordinare i pass in modo alfabetico oppure in base all’uso recente, mentre quelli archiviati finiranno in una sezione separata in fondo alla lista. Una soluzione pensata per rendere più semplice la gestione quotidiana di biglietti di viaggio, coupon e carte fedeltà.

Rilascio graduale e sviluppo interno

Al momento il redesign non è ancora disponibile pubblicamente. Le nuove sezioni risultano visibili solo nelle versioni più recenti dell’app e sembrano parte di uno sviluppo interno ancora in corso. Come spesso accade con i servizi Google, il rilascio potrebbe avvenire tramite aggiornamento lato server, senza passare da un grande update di sistema.