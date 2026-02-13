Xiaomi: rumor suggerisce fotocamera magnetica già nel 2026

Un elemento sicuramente sempre fonte di interesse negli smartphone e il comparto fotografico, negli ultimi tempi le varie aziende si stanno concentrando in modo importante sullo sviluppo di tale comparto poiché rappresenta una di quelle killer feature che può fare la differenza tra ottime vendite oppure no, tra le società che ovviamente risulta particolarmente interessata a dire la sua a riguardo abbiamo Xiaomi che sembrerebbe pronta a lanciare sul mercato un prodotto che potrebbe segnare un punto di svolta importante, stiamo parlando della fotocamera magnetica mostrata lo scorso anno sottoforma di semplice concept Laquale ora potrebbe approdare sul mercato addirittura entro questo 2026.

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Un prodotto particolare

L’azienda lo scorso anno durante il Mobile World Congress 2025 aveva presentato al mondo ovviamente il suo prossimo top di gamma nonché attuale, insieme ad un prodotto decisamente peculiare, si trattava di un prototipo che aveva attirato parecchi sguardi, parliamo ovviamente del concept di una fotocamera magnetica pensata per Xiaomi 15 che incarnava un approccio modulare agli smartphone, tale concept introduceva una nuova tecnologia definita come Xiaomi Modular Optical System, la quale sfruttava una base tecnologica di fondamentale importanza definita come LaserLink, quest’ultima consente infatti di trasferire i dati dallo smartphone ad un accessorio ad una velocità addirittura di 10Gbps.

Il modulo fotocamera in questione si agganciava e probabilmente si aggancerà magneticamente allo smartphone, consentendogli di dotarsi di un sensore micro quattro terzi (M4/3) Light Fusion X Type da 100 megapixel, abbinato a un obiettivo con una lunghezza focale equivalente di 35 mm con apertura variabile da f/1,4 a f/11, dotato addirittura di una ghiera che consente la messa a fuoco manuale precisa.

Tutto questo in termini pratici o meglio digitali permetterebbe di ottenere scatti addirittura in UltraRaw con ben 16 stop di gamma dinamica, il tutto potenziato tra l’altro dall’AISP dell’azienda che sfrutta l’intelligenza artificiale per la fotografia computazionale.

Tornando alla pragmaticità, il prodotto in questione potrebbe effettivamente esordire sul mercato nel corso dell’anno e il rumor ci arriva direttamente da Digital Chat station, l’utente infatti tramite un post su Weibo ha annunciato la messa in produzione di un sensore fotografico agganciabile magneticamente per la sua messa in vendita in massa nel 2026, il tutto senza però fare riferimenti espliciti.