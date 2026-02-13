CoopVoce Digital Evo 20, nuova offerta dal piccolo prezzo

L’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha da poco proposto un’altra super offerta di rete mobile. La nuova arrivata si chiama CoopVoce Digital Evo 20. Quest’ultima si distingue per il suo piccolo prezzo oer il rinnovo, che è pari a soli 3,90 euro al mese. Vediamo qui di seguito cosa include l’offerta.

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CoopVoce Digital Evo 20, nuova super offerta ma dal piccolo prezzo

In questi ultimi giorni si è aggiunta al catalogo dell’operatore telefonico virtuale CoopVoce un’altra super proposta. Come già accennato in apertura, si tratta dell’offerta denominata CoopVoce Digital Evo 20. Quest’ultima si caratterizza per un prezzo di vendita davvero contenuto. Gli utenti che decideranno di attivarla dovranno infatti sostenere una spesa di soli 3,90 euro al mese.

Con questa offerta, l’operatore ha anche deciso di proporre il costo di attivazione gratuito. Nello specifico, nel bundle di questa offerta sono compresi ogni mese fino a 20 GB di traffico dati per navigare con una connettività massima pari al 4G. Oltre a questo, il bundle dell’offerta comprende minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 sms da inviare verso tutti i numeri.

L’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione sia online sul sito ufficiale dell’operatore sia nei negozi fisici autorizzati. L’offerta sarà poi aperta a tutti i nuovi clienti dell’operatore, compresi tutti coloro che decideranno di attivare un nuovo numero sia coloro che decideranno di richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali.

La nuova offerta CoopVoce Digital Evo 20 è stata resa disponibile all’attivazione da qualche giorno. Per il momento, l’operatore virtuale CoopVoce non ha comunicato una data di scadenza di quest’ultima, anche se le indiscrezioni parlano della giornata del prossimo 25 febbraio 2026.

Sarà necessario attendere per scoprire fino a quando sarà disponibile questa super offerta mobile proposta dall’operatore virtuale CoopVoce. Vi ricordiamo che sul sito ufficiale sono poi disponibili tante altre super offerte dell’operatore.