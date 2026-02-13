Windows 11: a sorpresa build insider con emoji 16.0 e novità per la webcam

Ieri sera Microsoft ha deciso di fare le cose un po’ a sorpresa: due nuove build di Windows 11 sono arrivate per gli Insider sui canali Dev e Beta. I numeri sono 26300.7760 per il canale Dev e 26220.7755 per il Beta, ma a conti fatti condividono lo stesso changelog. Niente rivoluzioni epocali, più che altro due novità orientate all’utente, più una serie di miglioramenti di stabilità e prestazioni che non si vedono ma si apprezzano quando tutto funziona come deve.

Dunque, novità pratiche e pulite. Nulla che stravolga l’uso quotidiano, ma piccoli passi che risolvono fastidi o aggiungono comodità, specialmente per chi usa device un po’ più avanzati o semplicemente ama avere il sistema aggiornato.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Cosa cambia sul fronte delle emoji: arriva Emoji 16.0

La prima novità visibile a occhio nudo riguarda le faccine: Microsoft ha introdotto il supporto per Emoji 16.0. Effettivamente siamo già oltre sulla versione 17.0 della tavolozza Unicode, ma integrare 16.0 nel sistema rimane utile perché porta una serie di simboli pensati per essere più inclusivi e utili nelle conversazioni di tutti i giorni. Non è un’ondata di centinaia di icone nuove: è piuttosto una selezione mirata, quasi chirurgica, che aggiunge una rappresentanza extra per ciascuna categoria principale.

Per gli appassionati di dettagli: le nuove emoji compariranno nel pannello emoji di Windows 11, lo stesso pannello che conoscete già. Se vi siete dimenticati la scorciatoia, è sempre Windows + punto. È uno di quei piccoli cambi che non rivoluzionano la produttività, ma migliorano l’esperienza d’uso e la capacità di esprimersi in maniera più precisa. E sì, finalmente anche gli arpeggiatori digitali (o gli suonatori di arpa in carne ed ossa) possono sentirsi rappresentati, un dettaglio che fa sorridere ma che, in termini sociali, conta.

Webcam più “manuali”: pan e tilt direttamente nelle Impostazioni

La seconda novità è un po’ più tecnica ma molto pratica per chi lavora con videocamere esterne o soluzioni motorizzate. Microsoft ha introdotto la possibilità di controllare il movimento di pan e tilt direttamente dalle Impostazioni di sistema. Dove si trova il tutto? In Impostazioni > Dispositivi e driver > Videocamere, nella sezione dedicata alle “Impostazioni di base” della fotocamera selezionata. Se la vostra webcam supporta i comandi motorizzati, potrete regolare l’inquadratura senza dover aprire software proprietari o utility esterne.

È una funzione pensata più per un’utenza prosumer o professionale: streamer, creator, videomaker che usano webcam avanzate o sistemi motorizzati troveranno finalmente una scorciatoia integrata nel sistema operativo. Per l’utente medio, ovviamente, cambia poco: la webcam continuerà a funzionare come prima. Ma per chi passa da una ripresa fissa a un’inquadratura dinamica durante una call o una registrazione, avere questi controlli in un unico posto è comodo e pulito.

Oltre a queste due novità visibili, le build includono anche miglioramenti generici di stabilità e performance, quelle piccole ottimizzazioni che non fanno clamore ma riducono crash e rallentamenti. Non c’è ancora una roadmap ufficiale sul rilascio in versione stabile, quindi per ora le novità restano appannaggio degli Insider, pronti a testare e segnalare eventuali problemi prima che una più ampia diffusione sia possibile.