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Amazon taglia il prezzo del Motorola Moto Tag con il -50%

Tracciamento anonimo e tag protetto dalla crittografia end-to-end sulla rete affidabile di Google.

scritto da Valentina Acri 0 commenti 1 Minuti lettura
motorola

Il Motorola Moto Tag è un tracker Bluetooth con UWB. Basta attaccare Moto Tag ai propri effetti personali e utilizzare lo smartphone Android per localizzare qualsiasi cosa con estrema precisione, ovunque nel mondo. Avete sempre paura di perdere gli oggetti personali a cui tenete particolarmente? Con questa soluzione pensata e progettata da Motorola non dovrete più preoccuparvi.

Non a caso, dispone di rilevamento di tracciamenti indesiderati. L’utente può dunque stare tranquillo sapendo che tutto il tracciamento è anonimo e che il  tag è protetto dalla crittografia end-to-end sulla rete affidabile di Google. Quale momento migliore se non questo per acquistarlo? Oggi il colosso dell’e-commerce Amazon offre un prezzo scontato del 50%.

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Motorola Moto Tag a metà prezzo su Amazon

Non un dispositivo qualunque ma uno che consente di proteggere i vostri oggetti personali. L’utente può dunque stare tranquillo sapendo che tutto il tracciamento è anonimo e che il  tag è protetto dalla crittografia end-to-end sulla rete affidabile di Google. Quale momento migliore se non questo per acquistarlo? Oggi il colosso dell’e-commerce Amazon offre un prezzo scontato del 50%.

Motorola ha pensato di progettare questo device pratico e compatto al fine di andare incontro alle esigenze degli utenti. Di conseguenza, grazie alla presenza del Bluetooth e alla precisione UWB è possibile utilizzare l’app Trova il mio dispositivo di Google per individuare rapidamente gli oggetti personali nelle vicinanze.

MOTOROLA Moto Tag, tracker Bluetooth + UWB, protezione IP67, Google Trova il mio dispositivo, durata della batteria fino a un anno, batteria sostituibile, Jade Green
MOTOROLA Moto Tag, tracker Bluetooth + UWB, protezione IP67, Google Trova il mio dispositivo, durata della batteria fino a un anno, batteria sostituibile, Jade Green
    57,50 EUR
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    Non manca una protezione subacquea così da consentire a chi lo utilizza di stare tranquillo, sapendo che il proprio tag funzionerà anche se si bagna accidentalmente. Perché continuare a mettere a rischio gli oggetti personali se esiste una soluzione pensata appositamente? Oggi il Motorola Moto Tag costa la metà: Amazon lo sconta del 50% e costa solo 19,90 euro anziché 39,90.

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    Valentina Acri

    Laureata in lingue, letterature e comunicazione interculturale ma da sempre appassionata di tecnologia.

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