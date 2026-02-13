Iliad lancia Dati 350: 350GB solo internet a 14,99 euro al mese

Iliad amplia il proprio listino con una proposta pensata per chi ha bisogno soprattutto di una generosa quantità di dati ad un prezzo super vantaggioso. L’offerta in questione si chiama Iliad-Dati 350. Essa include 350GB al mese in 4G e 4G+, al prezzo fisso di 14,99 euro mensili per sempre. Come da tradizione dell’operatore, non sono previsti vincoli contrattuali né costi nascosti, mentre l’attivazione della SIM ha un prezzo unico di 9,99 euro, da pagare solo la prima volta.

Si tratta di una tariffa esclusivamente dedicata alla navigazione internet, ideale per l’uso con router portatili, modem domestici, tablet o per condividere la connessione tramite hotspot. Superata la soglia dei 350 GB, l’utente può continuare a navigare al costo di 0,90 euro ogni 100 MB, ma solo con consenso esplicito. Ma non è tutto. La promo prevede anche 23GB di traffico dati in roaming in Europa, mentre chiamate e SMS non sono compresi nel bundle. Vengono tariffati a consumo a 0,28 euro al minuto e 0,28 euro per messaggio, sia in Italia sia nei Paesi europei.

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L’offerta Iliad Mobile per chi vuole solo connettività dati

Con Iliad Dati 350, l’operatore francese rafforza la sua proposta dedicata alla connettività pura, senza componenti voce. Si tratta di una soluzione pensata soprattutto per chi utilizza la rete mobile come alternativa alla linea fissa o per chi ha bisogno di una connessione secondaria da portare sempre con sé.

Tra i servizi inclusi ci sono hotspot, controllo del credito residuo e accesso all’area personale, senza scatto alla risposta né costi imprevisti. Iliad continua poi a puntare su offerte “per sempre”. Nel senso chd non sono previste rimodulazioni, una delle caratteristiche che hanno reso il marchio particolarmente competitivo nel mercato italiano attuale.

Dal punto di vista tecnico, la navigazione avviene su rete 4G e 4G+, mentre il 5G resta riservato ad alcune offerte specifiche e ai dispositivi compatibili nelle aree coperte.