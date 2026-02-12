Xiaomi Pad 7: tablet Android con prezzo da non credere su Amazon

Xiaomi Pad 7 vuole essere il tablet da consigliare agli utenti che sono alla ricerca di una soluzione relativamente economica, ma al cui interno si possano trovare le migliori specifiche tecniche e funzionalità del periodo. Si tratta di un dispositivo che presenta una diagonale da 11,2 pollici, pur appoggiandosi comunque a IPS LCD, ma capace di raggiungere una risoluzione massima di 3.2K e soprattutto un refresh rate a 144Hz (così da godere della massima fluidità possibile).

Sotto il cofano il consumatore può trovare un processore che abbraccia la fascia intermedia, parliamo di Qualcomm Snapdragon 7+ Gen3, con al suo fianco la GPU Adreno 732, nonché comunque una configurazione che parte da un minimo di 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Le prestazioni le possiamo considerare perfettamente in linea con la fascia di prezzo di appartenenza, mentre il comparto fotografico risulta essere rappresentato, per quanto riguarda la parte posteriore, da un singolo sensore da 13 megapixel, affiancato da un anteriore da 8 megapixel. L’autonomia non dovrebbe rappresentare assolutamente un problema, essendo comunque presente una batteria integrata da 8850 mAh, con supporto alla ricarica rapida e possibilità di utilizzare il device per lunghe giornate, prima di dover ricorrere al collegamento alla presa a muro.

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Xiaomi Pad 7: una promozione mai vista su Amazon

Quanto può costare al giorno d’oggi un tablet Android di fascia media? Xiaomi Pad 7 può essere vostro su Amazon con un investimento di 293,56 euro, una spesa comunque più che valida e bilanciata, considerando che parliamo della variante con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. L’ordine può essere completato direttamente a questo link.

Al solito è bene ricordare che all’interno della confezione non sarà possibile trovare l’alimentatore, che dovrà essere acquistato a parte.