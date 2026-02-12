Apple iPhone Air: il prezzo è in PICCHIATA su Amazon

Un risparmio così importante lo stavamo aspettando da tanto tempo, gli utenti finalmente possono accedere ad Apple iPhone Air, lo smartphone di fascia medio-alta che apre le porte all’ecosistema aziendale, mettendo sul piatto dimensioni e peso quasi ridicole. La promozione che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni è chiaramente una delle migliori in commercio, per questo motivo dovete prendere rapidamente una decisione e procedere al suo acquisto.

Lanciato ufficialmente sul mercato verso la fine del 2025, il prodotto risulta essere caratterizzato da un display da 6,5 pollici di diagonale, in termini tecnici è sempre il solito ottimo Super Retina XDR OLED che può raggiungere una risoluzione massima di 1260 x 2736 pixel, con 460 ppi e anche un refresh rate capace di estendersi fino ad un massimo di 120Hz (protezione Ceramic Shield 2).

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Il comparto fotografico è invece composto, nella parte posteriore, da un unico sensore da 48 megapixel, con scatti che raggiungono 8000 x 6000 pixel, dimensione del sensore 1/1.56″ e anche apertura F1.6. Ciò che fa la differenza sono sicuramente dimensioni inferiori alla media, se pensate che comunque parliamo di un prodotto con un peso di soli 165 grammi e 156,2 x 74,7 x 5,64 mm di spessore.

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Apple iPhone Air: prezzo sempre più basso su Amazon

Acquistare Apple iPhone Air è al giorno d’oggi molto più semplice di quanto avreste mai immaginato, per il semplice fatto che, per la variante con 256GB di memoria interna, non sarà più necessario pagare il prezzo consigliato di 1239 euro, ma il consumatore potrà ricorrere ad un investimento finale di 899 euro, risparmiando quasi 400 euro. Scopritelo subito a questo link.

Collegandovi alla pagina che trovate poco sopra potrete anche scoprire la presenza di altre colorazioni, lo stesso prezzo è da considerarsi valido solo per l’azzurro (oltre a quello indicato nell’articolo).