POCO aggiorna X7 e X7 Pro: sicurezza e stabilità al centro del nuovo firmware

I modelli POCO X7 e POCO X7 Pro stanno ricevendo in Italia un nuovo aggiornamento software che punta soprattutto su sicurezza e stabilità. La versione distribuita è la 3.0.5.0, un pacchetto di circa 550MB che non introduce funzioni particolarmente vistose, ma si concentra su una serie di interventi mirati a rendere il sistema più affidabile nell’uso quotidiano. Al centro dell’update ci sono le patch di sicurezza di febbraio 2026, un passaggio ormai fondamentale per mantenere il dispositivo protetto da vulnerabilità e minacce sempre più frequenti.

Oltre alle correzioni legate alla sicurezza, l’aggiornamento affronta diversi piccoli problemi segnalati dagli utenti nelle ultime settimane. Tra questi c’è una gestione non corretta delle app predefinite, alcune anomalie nella modalità Non Disturbare e difficoltà con le funzioni di accessibilità, che in determinate situazioni smettevano di funzionare. Anche il sistema di permessi per la funzione Trova dispositivo è stato rivisto, insieme a una serie di ottimizzazioni generali pensate per migliorare stabilità e consumi energetici, soprattutto quando lo smartphone è in standby.

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POCO punta sulla stabilità del sistema con HyperOS 3

Il nuovo aggiornamento mantiene i dispositivi sulla piattaforma HyperOS 3, già introdotta nei mesi scorsi. Ne migliora però il comportamento con una serie di interventi mirati. Dopo l’installazione, il sistema esegue alcune operazioni di ottimizzazione in background che possono temporaneamente incidere su autonomia e temperature. Si tratta però di un comportamento normale, destinato a rientrare nel giro di qualche ora o, al massimo, dopo un paio di giorni di utilizzo.

Per verificare la disponibilità dell’aggiornamento, basta accedere alle impostazioni del telefono e controllare la sezione dedicata alle informazioni di sistema. In caso non sia ancora disponibile, la distribuzione potrebbe arrivare nelle ore o nei giorni successivi, visto che gli update vengono rilasciati man mano. Insomma, anche senza novità eclatanti, questo tipo di aggiornamenti rappresenta un passaggio importante per garantire prestazioni costanti nel tempo e un livello di sicurezza adeguato.