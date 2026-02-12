Galaxy A57 e A37: la presentazione è sempre più vicina?

Samsung sembra intenzionata a giocare con il calendario di rilascio dei suoi dispositivi. Da una parte i flagship che scivolano più avanti del solito, con i Galaxy S26 pronti a prendersi la scena il 25 febbraio invece che a gennaio. Dall’altra, i medio gamma che potrebbero fare il percorso opposto, presentandosi prima del previsto. A tal proposito, le voci più insistenti parlano di Galaxy A37 e Galaxy A57 già in rampa di lancio, con alcuni rumor che parlano di un lancio “imminente. Una notizia che risulta particolarmente sorprendente considerando che Samsung ha sempre mantenuto una certa regolarità con la serie A, spesso annunciata a marzo. Anticipare significa voler occupare spazio mediatico prima che la concorrenza inizi a martellare con le proposte di primavera. Che il debutto sia davvero così vicino o meno, i segnali di movimento ci sono.

Samsung si prepara al lancio dei nuovi Galaxy A37 e A57?

Nel dettaglio, il nuovo Galaxy A57 ha appena ottenuto la certificazione Bluetooth SIG. Un passaggio che di solito arrivano a ridosso dell’annuncio ufficiale. In altre parole, quando un dispositivo entra in tale fase, difficilmente resta nascosto ancora a lungo. Intanto, come spesso accade, leak e indiscrezioni hanno iniziato a comporre un quadro abbastanza definito. Riguardo l’estetica, il Galaxy A57 dovrebbe muoversi nel solco tracciato dal Galaxy A56. Nessuna rivoluzione drastica, almeno stando ai render trapelati, ma una continuità che punta più alla rifinitura.

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Sotto la scocca si parla di Exynos 1680, chip proprietario che suggerisce un posizionamento solido nella fascia medio-alta. Il display dovrebbe restare uno dei punti forti, con un AMOLED da 6,6 pollici e refresh rate a 120Hz. Per le memorie, le opzioni da 8 o 12 GB di RAM affiancate ad almeno 256 GB di storage indicano un dispositivo pensato per reggere bene multitasking e longevità d’uso. Se tutto ciò verrà confermato, il Galaxy A57 potrebbe ritagliarsi uno spazio interessante. Ciò puntando su un equilibrio tra prezzo, prestazioni e qualità percepita. Non resta che attendere per scoprire se il lancio dei nuovi smartphone Samsung sarà davvero la prossima settimana.