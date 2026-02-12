Netflix: l’ombra dell’antitrust sull’operazione Warner Bros. Discovery

Fonti vicine al dossier indicano che il Dipartimento di Giustizia statunitense ha avviato una indagine preliminare sull’assetto competitivo legato all’operazione che coinvolge Netflix e Warner Bros. Discovery. L’attenzione si concentra su possibili condotte capaci di limitare la concorrenza e di alterare gli equilibri del mercato dello streaming. Il procedimento risulta in fase iniziale e potrebbe estendersi per diversi mesi, secondo quanto riferito dal Wall Street Journal. L’analisi riguarda anche le dinamiche che emergerebbero nel medio periodo, con l’eventuale concentrazione di quote rilevanti in un’unica area industriale. L’azione del DOJ fa parte però di una strategia più ampia di controllo sulle grandi piattaforme digitali, già osservate con attenzione in altri comparti tecnologici e mediatici.

Concorrenza e potere di mercato

Gli approfondimenti del DOJ mirano anche a verificare se pratiche adottate da Netflix possano aver favorito un posizionamento dominante, riducendo gli spazi per i rivali. Secondo le stime circolate negli ambienti finanziari, l’unione con HBO Max, marchio di punta di Warner Bros. Discovery, porterebbe a una quota vicina al 30% del mercato americano degli abbonamenti. Gli esperti di antitrust sottolineano che un simile perimetro di influenza richiede verifiche puntuali sui contratti di distribuzione, sulle politiche di prezzo e sulle strategie di acquisizione dei contenuti. Il rischio individuato riguarda una possibile mancata presenza delle regole di libero mercato, con ricadute sulla varietà dell’offerta e sulla capacità dei concorrenti di competere su base paritaria.

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Un legale di Netflix, citato dalla stampa economica, ha dichiarato che non risulterebbero comunicazioni ufficiali su un procedimento separato per monopolizzazione e che la società starebbe collaborando con le autorità. Il DOJ ha scelto di non commentare, mantenendo riserbo sull’andamento delle verifiche. L’attenzione non si limita agli Stati Uniti. Europa e Regno unito stanno esaminando i medesimi temi. Le analisi in corso potrebbero offrire una mappa dettagliata dei rapporti tra Netflix e i principali concorrenti, andando oltre la singola operazione societaria. L’esito resta incerto e il settore osserva con interesse, consapevole che le decisioni dei garanti potrebbero incidere sulla struttura futura dell’industria dell’intrattenimento digitale.